https://ria.ru/20210907/ucheba-1748988837.html

Бремя учебы. Как китайские власти борются с перегрузками детей в школах

Бремя учебы. Как китайские власти борются с перегрузками детей в школах - РИА Новости, 07.09.2021

Бремя учебы. Как китайские власти борются с перегрузками детей в школах

Китайские школьники – одни из самых занятых в мире. Конкуренция за поступление в хорошую среднюю школу, а затем и университет заставляет родителей вкладывать... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:05

2021-09-07T12:05

2021-09-07T12:05

россия-китай: главное

китай

пекин

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МОСКВА, 7 сен – Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские школьники – одни из самых занятых в мире. Конкуренция за поступление в хорошую среднюю школу, а затем и университет заставляет родителей вкладывать немалые деньги во внеклассную подготовку детей, и даже покупать квартиры в районах с престижными школами. Дети учатся с утра до вечера шесть, а то и семь дней в неделю. Подъем в 6 утра, самостоятельные занятия, уроки в школе, затем репетиторы, а вечером еще и домашнее задание. Все это стоит нервов и денег. Недавно Государственный совет, кабинет министров Китая и Центральный комитет Коммунистической партии Китая выпустили совместное заявление, направленное на снижение нагрузки на учащихся, а также финансового давления на их семьи. Почему китайское руководство решило облегчить жизнь школьников – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Путь к успехуДаже во время каникул многим китайским школьникам приходится заниматься, ведь риск отстать от одноклассников слишком велик. "При нынешней системе образования, ориентированной на экзамены, китайские ученики перегружены школьными заданиями и недостаточно занимаются физкультурой. Это приводит к проблемам со здоровьем – ожирению и близорукости", - писало агентство "Синьхуа".Такой темп не только лишает многих школьников детства, но и выматывает родителей. Им приходится зарабатывать на дополнительные уроки, помогать своим чадам делать домашние задания. Однако, даже в случае, если все силы семейства будут брошены на образование – а некоторые даже переезжают с детьми в другие города для обучения в школах-интернатах – еще не факт, что поступление в университет будет удачным.Выгоду в этой ситуации получали только частные образовательные учреждения, которые и предоставляли дополнительные курсы по школьным предметам, иностранным языкам, подготовке к экзаменам.Такое положение дел привело, в частности, к тому, что китайские родители не хотят заводить вторых детей, даже несмотря на то, что Компартия призывает рожать и двоих, и троих.РеформаЧтобы стимулировать рождаемость и облегчить давление на кошельки и нервные системы школьников и их родителей, китайское руководство и приступило к долгожданным реформам.Пекин объявил о снижении нагрузки на учеников и фундаментальную перестройку всего сектора предоставления образовательных услуг.Если когда-то учение было надежным способом преуспеть в жизни, добиться успеха, повысить благосостояние, то теперь дополнительное образование стало, скорее, препятствием на пути к достижениям, указывали в министерстве образования КНР.Новые правила запрещают компаниям получать прибыль за преподавание школьной программы, привлекать капитал из-за границы и размещать свои облигации на бирже. Они также не могут проводить школьные занятия с детьми в возрасте до шести лет. Ограничения коснутся таких предметов как математика, естественные науки и история. Уроки искусства, например, не подпадут под новые правила.Все крупные частные компании образовательного сектора заявили, что будут соблюдать новые правила.Высшие учебные заведения тоже претерпят изменения. Их китайское руководство намерено сделать центрами исследований, инноваций и воспитания талантов. В 2019 году министерство образования выпустило директиву "Модернизация образования в Китае до 2035 года". План модернизации построен на девяти целях, включая укрепление лидерства Компартии, нравственное воспитание, развитие системы образования, основанной на истории и ценностях Китая.Китайская система образования находится только в начале пути реформ и преобразований. В Китае уверены, что ей предстоит стать одной из ведущих в мире. При этом родителям не придется разоряться на дополнительные уроки и репетиторов.

https://ria.ru/20210902/deti-1748356631.html

https://ria.ru/20210830/kitay-1747874367.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пекин