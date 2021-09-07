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Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 07.09.2021
Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
Почти 1,3 тысяч многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье, сообщила журналистам министр имущественных отношений... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:28
2021-09-07T16:28
новости подмосковья
серпухов
московская область (подмосковье)
люберцы
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Почти 1,3 тысяч многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Она добавила, что лидерами по обеспечению семей стали городские округа Серпухов, Люберцы, Химки и Богородский.Всего с момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области земельными участками обеспечены 29 291 семья.
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серпухов, московская область (подмосковье), люберцы
16:28 07.09.2021
 

Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на дома в садовом товариществе
Вид на дома в садовом товариществе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Почти 1,3 тысяч многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
"По итогам 8 месяцев работы, бесплатными земельными участками обеспечено 1286 многодетных семей с тремя и более детьми. Средняя площадь участков составила от 10 до 15 соток", - сказала Адигамова.
Она добавила, что лидерами по обеспечению семей стали городские округа Серпухов, Люберцы, Химки и Богородский.
Всего с момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области земельными участками обеспечены 29 291 семья.
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