https://ria.ru/20210907/uchastki-1749045951.html

Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 07.09.2021

Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

Почти 1,3 тысяч многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье, сообщила журналистам министр имущественных отношений... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:28

2021-09-07T16:28

2021-09-07T16:28

новости подмосковья

серпухов

московская область (подмосковье)

люберцы

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Почти 1,3 тысяч многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Она добавила, что лидерами по обеспечению семей стали городские округа Серпухов, Люберцы, Химки и Богородский.Всего с момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области земельными участками обеспечены 29 291 семья.

https://ria.ru/20210906/keshbek-1748899686.html

серпухов

московская область (подмосковье)

люберцы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серпухов, московская область (подмосковье), люберцы