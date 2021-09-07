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Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 07.09.2021
Почти 1,3 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
Почти 1,3 тысяч многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье, сообщила журналистам министр имущественных отношений... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:28
2021-09-07T16:28
2021-09-07T16:28
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Почти 1,3 тысяч многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Она добавила, что лидерами по обеспечению семей стали городские округа Серпухов, Люберцы, Химки и Богородский.Всего с момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области земельными участками обеспечены 29 291 семья.
https://ria.ru/20210906/keshbek-1748899686.html
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