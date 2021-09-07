https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749024292.html
Житель Кубани получил 23 года колонии за убийство глухонемой проститутки
Житель Кубани получил 23 года колонии за убийство глухонемой проститутки - РИА Новости, 07.09.2021
Житель Кубани получил 23 года колонии за убийство глухонемой проститутки
Житель Кубани признан виновным в жестоком убийстве глухонемой проститутки и приговорен к 23 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба Краснодарского... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:31
2021-09-07T14:31
2021-09-07T14:31
происшествия
убийство
краснодар
краснодарский краевой суд
россия
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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Житель Кубани признан виновным в жестоком убийстве глухонемой проститутки и приговорен к 23 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Суд огласил приговор жителю Краснодара по делу об убийстве, сопряженном с разбоем. "Из приговора суда следует, что… подсудимый, передвигаясь на арендуемом им автомобиле, увидел на автобусной остановке девушку, оказывающую услуги интимного характера. В процессе общения мужчина понял, что она глухонемая. Посадив ее в машину, мужчина вывез потерпевшую в безлюдное место, где впоследствии, воспользовавшись ее услугами, нанес ей не менее 46 ударов в область головы, шеи, грудной клетки и живота. После этого подсудимый завладел принадлежащими девушке деньгами в сумме 3 тысяч рублей и скрылся", - сообщается в релизе.Отмечается также, что в показаниях, данных обвиняемым в ходе предварительного следствия и исследованных судом, он подробно описывал совершенные им преступления, однако в судебном заседании вину не признал."Изучив доказательства, представленные сторонами, заключения экспертиз, суд признал подсудимого виновным. С учетом тяжести совершенных преступлений, а также сведений о личности подсудимого, который ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления (убийство), суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - информирует пресс-служба.Кроме того, дополнительно мужчине назначено ограничение свободы на срок 1,5 года, а в пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыскан 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, уточняется в релизе.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20210906/miass-1748838967.html
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происшествия, убийство, краснодар, краснодарский краевой суд, россия
Житель Кубани получил 23 года колонии за убийство глухонемой проститутки
Суд приговорил жителя Кубани к 23 годам колонии за убийство глухонемой проститутки
КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости.
Житель Кубани признан виновным в жестоком убийстве глухонемой проститутки и приговорен к 23 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
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Суд огласил приговор жителю Краснодара
по делу об убийстве, сопряженном с разбоем. "Из приговора суда следует, что… подсудимый, передвигаясь на арендуемом им автомобиле, увидел на автобусной остановке девушку, оказывающую услуги интимного характера. В процессе общения мужчина понял, что она глухонемая. Посадив ее в машину, мужчина вывез потерпевшую в безлюдное место, где впоследствии, воспользовавшись ее услугами, нанес ей не менее 46 ударов в область головы, шеи, грудной клетки и живота. После этого подсудимый завладел принадлежащими девушке деньгами в сумме 3 тысяч рублей и скрылся", - сообщается в релизе.
Отмечается также, что в показаниях, данных обвиняемым в ходе предварительного следствия и исследованных судом, он подробно описывал совершенные им преступления, однако в судебном заседании вину не признал.
"Изучив доказательства, представленные сторонами, заключения экспертиз, суд признал подсудимого виновным. С учетом тяжести совершенных преступлений, а также сведений о личности подсудимого, который ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления (убийство), суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - информирует пресс-служба.
Кроме того, дополнительно мужчине назначено ограничение свободы на срок 1,5 года, а в пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыскан 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, уточняется в релизе.
Приговор в законную силу пока не вступил.