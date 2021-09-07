https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749011152.html
СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021
СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
Следственный комитет РФ показал кадры с подозреваемым в убийстве двух школьниц в Кузбассе, а также работу следователей на месте преступления. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:32
2021-09-07T13:32
2021-09-07T13:32
происшествия
кемеровская область
мыски
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Следственный комитет РФ показал кадры с подозреваемым в убийстве двух школьниц в Кузбассе, а также работу следователей на месте преступления.На кадрах оперативная группа работает на месте предполагаемого места преступления, территория которого оцеплена лентами. Снаружи и изнутри показан заброшенный дом, где были найдены тела пропавших девочек.Кроме того, СК демонстрирует кадры, как сотрудники правоохранительных органов ведут подозреваемого в наручниках на допрос.В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Их тела нашли сегодня, задержан подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников, который в 2009 году получил 10 лет за педофилию.
https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html
кемеровская область
мыски
киселевск
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Работа следователей на месте обнаружения тел школьниц в Кузбассе
СК показал кадры с задержанным кузбассцем, подозреваемым в убийстве двух школьниц, а также видео с места обнаружения тел девочек.
2021-09-07T13:32
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PT0M59S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
СК опубликовал видео работы следователей с подозреваемым в убийстве школьниц в Кузбассе