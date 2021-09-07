https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749011152.html

СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе

СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021

СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе

Следственный комитет РФ показал кадры с подозреваемым в убийстве двух школьниц в Кузбассе, а также работу следователей на месте преступления. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:32

2021-09-07T13:32

2021-09-07T13:32

происшествия

кемеровская область

мыски

киселевск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Следственный комитет РФ показал кадры с подозреваемым в убийстве двух школьниц в Кузбассе, а также работу следователей на месте преступления.На кадрах оперативная группа работает на месте предполагаемого места преступления, территория которого оцеплена лентами. Снаружи и изнутри показан заброшенный дом, где были найдены тела пропавших девочек.Кроме того, СК демонстрирует кадры, как сотрудники правоохранительных органов ведут подозреваемого в наручниках на допрос.В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Их тела нашли сегодня, задержан подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников, который в 2009 году получил 10 лет за педофилию.

https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html

кемеровская область

мыски

киселевск

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Работа следователей на месте обнаружения тел школьниц в Кузбассе СК показал кадры с задержанным кузбассцем, подозреваемым в убийстве двух школьниц, а также видео с места обнаружения тел девочек. 2021-09-07T13:32 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе