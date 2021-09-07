https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749008270.html

Юрист рассказал, какой срок грозит предполагаемому убийце детей в Кузбассе

Юрист рассказал, какой срок грозит предполагаемому убийце детей в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021

Юрист рассказал, какой срок грозит предполагаемому убийце детей в Кузбассе

Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе грозит пожизненное заключение по совокупности пунктов статьи 105 УК РФ "Убийство", объяснил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:21

2021-09-07T13:21

2021-09-07T13:21

происшествия

кемеровская область

мыски

киселевск

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе грозит пожизненное заключение по совокупности пунктов статьи 105 УК РФ "Убийство", объяснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Их тела нашли сегодня, задержан подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников, который в 2009 году получил 10 лет за педофилию.Говоря о непогашенной судимости Пестерникова, юрист отметил, что "это будет отнесено к отягчающим" обстоятельствам."При рецидивах есть ограничения только по назначению нижнего предела наказания. Но пожизненное и есть пожизненное, все идет именно к этому. У него практически не остается шансов на срочное лишение свободы - то, которое предусматривает определенный срок", - добавил Неупокоев.

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748995496.html

кемеровская область

мыски

киселевск

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происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, убийство школьниц в кузбассе