Юрист рассказал, какой срок грозит предполагаемому убийце детей в Кузбассе
Адвокат Неупокоев: предполагаемому убийце двух школьниц в Кузбассе грозит пожизненный срок
© СК РФСотрудники СК РФ на месте убийства двух девочек в Киселевске
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе грозит пожизненное заключение по совокупности пунктов статьи 105 УК РФ "Убийство", объяснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".
В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Их тела нашли сегодня, задержан подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников, который в 2009 году получил 10 лет за педофилию.
"По совокупности пунктов ему грозит пожизненное заключение, его предусматривает санкция статьи 105 УК. Тут сразу ряд пунктов: убийство двух или более лиц - пункт "а", малолетнего лица - "в". По поводу пункта "д" - "с особой жестокостью" будет еще определяться, но тоже возможно. Возможен и пункт "к" - "с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера", - сказал Неупокоев.
Говоря о непогашенной судимости Пестерникова, юрист отметил, что "это будет отнесено к отягчающим" обстоятельствам.
"При рецидивах есть ограничения только по назначению нижнего предела наказания. Но пожизненное и есть пожизненное, все идет именно к этому. У него практически не остается шансов на срочное лишение свободы - то, которое предусматривает определенный срок", - добавил Неупокоев.