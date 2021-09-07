https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748996965.html
В МВД рассказали о поиске пропавших в Кузбассе школьниц и их убийцы
В МВД рассказали о поиске пропавших в Кузбассе школьниц и их убийцы - РИА Новости, 07.09.2021
В МВД рассказали о поиске пропавших в Кузбассе школьниц и их убийцы
Предполагаемый убийца двух девочек в Кузбассе был найден менее чем через сутки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:35
2021-09-07T12:35
2021-09-07T12:35
происшествия
кемеровская область
мыски
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
убийство школьниц в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Предполагаемый убийца двух девочек в Кузбассе был найден менее чем через сутки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она добавила, что полиция работала совместно с поисковиками-волонтерами.Пресс-служба ГУМВД по региону информировала, что в Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Сегодня СК сообщил, что в одном из заброшенных домов Киселевска найдены их тела, задержан подозреваемый в убийстве – 41-летний ранее судимый житель города Мыски.
https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748987566.html
кемеровская область
мыски
киселевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, убийство школьниц в кузбассе
В МВД рассказали о поиске пропавших в Кузбассе школьниц и их убийцы
МВД: чтобы раскрыть убийство двух школьниц в Кузбассе, полиции понадобилось меньше суток