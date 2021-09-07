https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748996965.html

В МВД рассказали о поиске пропавших в Кузбассе школьниц и их убийцы

В МВД рассказали о поиске пропавших в Кузбассе школьниц и их убийцы - РИА Новости, 07.09.2021

В МВД рассказали о поиске пропавших в Кузбассе школьниц и их убийцы

Предполагаемый убийца двух девочек в Кузбассе был найден менее чем через сутки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:35

2021-09-07T12:35

2021-09-07T12:35

происшествия

кемеровская область

мыски

киселевск

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Предполагаемый убийца двух девочек в Кузбассе был найден менее чем через сутки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она добавила, что полиция работала совместно с поисковиками-волонтерами.Пресс-служба ГУМВД по региону информировала, что в Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Сегодня СК сообщил, что в одном из заброшенных домов Киселевска найдены их тела, задержан подозреваемый в убийстве – 41-летний ранее судимый житель города Мыски.

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748987566.html

кемеровская область

мыски

киселевск

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происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, убийство школьниц в кузбассе