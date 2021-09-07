Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210907/subsidii-1749004569.html
Москва предоставила еще трем предприятиям субсидии на покупку оборудования
Москва предоставила еще трем предприятиям субсидии на покупку оборудования - РИА Новости, 07.09.2021
Москва предоставила еще трем предприятиям субсидии на покупку оборудования
Москва предоставила еще трем промышленным предприятиям субсидии на общую сумму около 65 миллионов рублей для компенсации части затрат на покупку и аренду... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:05
2021-09-07T13:05
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва предоставила еще трем промышленным предприятиям субсидии на общую сумму около 65 миллионов рублей для компенсации части затрат на покупку и аренду производственного оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он также добавил, что с 2012 года Москва выделила уже более 3,3 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий по субсидированию на лизинг оборудования.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что компенсация по договору лизинга составляет до 100 миллионов рублей в год, по кредитному договору – до 200 миллионов рублей в год. При этом максимальный срок действия договора субсидии – 3 года. Предприятия также получают субсидии на технологическое присоединение – компенсировать можно до 50% стоимости контракта на увеличение мощностей предприятия.Он пояснил, что сотрудники департамента сопровождают предприятия, претендующие на получение субсидии, на этапе сбора необходимых для получения поддержки документов. Одно предприятие может быть получателем нескольких субсидий при условии, что общая сумма поддержки не превышает установленных лимитов.
https://ria.ru/20210817/moskva-1746056117.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
13:05 07.09.2021
 

Москва предоставила еще трем предприятиям субсидии на покупку оборудования

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва предоставила еще трем промышленным предприятиям субсидии на общую сумму около 65 миллионов рублей для компенсации части затрат на покупку и аренду производственного оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Поддержку получат разработчик и производитель микропроцессоров и вычислительных модулей, производитель мясной продукции, изготовитель арматурных каркасов и других металлических конструкций. Ранее в этом году уже было принято решение о предоставлении субсидий еще двум московским предприятиям. Общая сумма финансовой помощи по пяти компаниям составит 74 миллиона рублей", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он также добавил, что с 2012 года Москва выделила уже более 3,3 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий по субсидированию на лизинг оборудования.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что компенсация по договору лизинга составляет до 100 миллионов рублей в год, по кредитному договору – до 200 миллионов рублей в год. При этом максимальный срок действия договора субсидии – 3 года. Предприятия также получают субсидии на технологическое присоединение – компенсировать можно до 50% стоимости контракта на увеличение мощностей предприятия.
"В этом году прием заявок на получение субсидии продлится до 30 сентября. Обратиться за поддержкой можно через инвестиционный портал Москвы, а также напрямую в департамент", – уточнил Прохоров.
Он пояснил, что сотрудники департамента сопровождают предприятия, претендующие на получение субсидии, на этапе сбора необходимых для получения поддержки документов. Одно предприятие может быть получателем нескольких субсидий при условии, что общая сумма поддержки не превышает установленных лимитов.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 11:57Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва поднялась на четыре позиции в рейтинге инновационных городов Европы
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26В Подмосковье проверят данные о связанном скотчем ребенке в детсаду
14:25Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе
14:24В СК попросили ограничиться штрафом прикуривших от Вечного огня подростков
14:21Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший
14:17В США один человек погиб при стрельбе у клуба
14:15Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник 0:03
14:14Комик Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния