https://ria.ru/20210907/subsidii-1749004569.html

Москва предоставила еще трем предприятиям субсидии на покупку оборудования

Москва предоставила еще трем предприятиям субсидии на покупку оборудования - РИА Новости, 07.09.2021

Москва предоставила еще трем предприятиям субсидии на покупку оборудования

Москва предоставила еще трем промышленным предприятиям субсидии на общую сумму около 65 миллионов рублей для компенсации части затрат на покупку и аренду... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:05

2021-09-07T13:05

2021-09-07T13:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва предоставила еще трем промышленным предприятиям субсидии на общую сумму около 65 миллионов рублей для компенсации части затрат на покупку и аренду производственного оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он также добавил, что с 2012 года Москва выделила уже более 3,3 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий по субсидированию на лизинг оборудования.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что компенсация по договору лизинга составляет до 100 миллионов рублей в год, по кредитному договору – до 200 миллионов рублей в год. При этом максимальный срок действия договора субсидии – 3 года. Предприятия также получают субсидии на технологическое присоединение – компенсировать можно до 50% стоимости контракта на увеличение мощностей предприятия.Он пояснил, что сотрудники департамента сопровождают предприятия, претендующие на получение субсидии, на этапе сбора необходимых для получения поддержки документов. Одно предприятие может быть получателем нескольких субсидий при условии, что общая сумма поддержки не превышает установленных лимитов.

https://ria.ru/20210817/moskva-1746056117.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)