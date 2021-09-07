Москва предоставила еще трем предприятиям субсидии на покупку оборудования
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва предоставила еще трем промышленным предприятиям субсидии на общую сумму около 65 миллионов рублей для компенсации части затрат на покупку и аренду производственного оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Поддержку получат разработчик и производитель микропроцессоров и вычислительных модулей, производитель мясной продукции, изготовитель арматурных каркасов и других металлических конструкций. Ранее в этом году уже было принято решение о предоставлении субсидий еще двум московским предприятиям. Общая сумма финансовой помощи по пяти компаниям составит 74 миллиона рублей", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он также добавил, что с 2012 года Москва выделила уже более 3,3 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий по субсидированию на лизинг оборудования.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что компенсация по договору лизинга составляет до 100 миллионов рублей в год, по кредитному договору – до 200 миллионов рублей в год. При этом максимальный срок действия договора субсидии – 3 года. Предприятия также получают субсидии на технологическое присоединение – компенсировать можно до 50% стоимости контракта на увеличение мощностей предприятия.
"В этом году прием заявок на получение субсидии продлится до 30 сентября. Обратиться за поддержкой можно через инвестиционный портал Москвы, а также напрямую в департамент", – уточнил Прохоров.
Он пояснил, что сотрудники департамента сопровождают предприятия, претендующие на получение субсидии, на этапе сбора необходимых для получения поддержки документов. Одно предприятие может быть получателем нескольких субсидий при условии, что общая сумма поддержки не превышает установленных лимитов.