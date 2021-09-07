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Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший
Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший - РИА Новости, 07.09.2021
Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший
Один человек погиб в Старом Осколе, еще один получил ранение в результате стрельбы, которую устроил на парковке пьяный автовладелец, сообщает управление СК РФ... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:21
2021-09-07T14:21
происшествия
старый оскол
ск рф по белгородской области
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Один человек погиб в Старом Осколе, еще один получил ранение в результате стрельбы, которую устроил на парковке пьяный автовладелец, сообщает управление СК РФ по Белгородской области.Инцидент произошел в ночь на 7 сентября на парковке в микрорайоне Рождественский."Между 36-летним местным жителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими из-за громких разговоров возник словесный конфликт. В разгар конфликта подозреваемый достал из припаркованного рядом автомобиля, принадлежащего ему, охотничье ружье, произвел выстрелы, в результате которых один из участников конфликта получил рану в плечо, а другой - смертельное ранение, от которого скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.По данным следствия, раненый 20-летний парень был доставлен в больницу, а стрелявший с места происшествия подозреваемый скрылся. Задержали его спустя несколько часов.Возбуждено дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "покушение на убийство двух лиц общеопасным способом".
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происшествия, старый оскол, ск рф по белгородской области
14:21 07.09.2021
 
Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший

Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший и раненый

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Один человек погиб в Старом Осколе, еще один получил ранение в результате стрельбы, которую устроил на парковке пьяный автовладелец, сообщает управление СК РФ по Белгородской области.
Инцидент произошел в ночь на 7 сентября на парковке в микрорайоне Рождественский.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:30
В Татарстане при стрельбе в баре убили человека
"Между 36-летним местным жителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими из-за громких разговоров возник словесный конфликт. В разгар конфликта подозреваемый достал из припаркованного рядом автомобиля, принадлежащего ему, охотничье ружье, произвел выстрелы, в результате которых один из участников конфликта получил рану в плечо, а другой - смертельное ранение, от которого скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данным следствия, раненый 20-летний парень был доставлен в больницу, а стрелявший с места происшествия подозреваемый скрылся. Задержали его спустя несколько часов.
Возбуждено дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "покушение на убийство двух лиц общеопасным способом".
 
ПроисшествияСтарый ОсколСК РФ по Белгородской области
 
 
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