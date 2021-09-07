https://ria.ru/20210907/storonniki-1748955868.html

Источник: ЕР может провести сбор сторонников на Васильевском спуске

Источник: ЕР может провести сбор сторонников на Васильевском спуске - РИА Новости, 07.09.2021

Источник: ЕР может провести сбор сторонников на Васильевском спуске

Партия "Единая Россия" может провести сбор своих сторонников накануне сентябрьских выборов 14 сентября на Васильевском спуске в Москве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T06:36

2021-09-07T06:36

2021-09-07T06:36

политика

москва

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" может провести сбор своих сторонников накануне сентябрьских выборов 14 сентября на Васильевском спуске в Москве, заявил РИА Новости источник в партии.Ранее в "Единой России" рассказали агентству, что в Москве готовится сбор сторонников партии.Собеседник подчеркнул, что итоговая информация "пока под вопросом".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210826/partiya-1747365010.html

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политика, москва, единая россия, госдума рф