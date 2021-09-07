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Источник: ЕР может провести сбор сторонников на Васильевском спуске
Источник: ЕР может провести сбор сторонников на Васильевском спуске - РИА Новости, 07.09.2021
Источник: ЕР может провести сбор сторонников на Васильевском спуске
Партия "Единая Россия" может провести сбор своих сторонников накануне сентябрьских выборов 14 сентября на Васильевском спуске в Москве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:36
2021-09-07T06:36
политика
москва
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" может провести сбор своих сторонников накануне сентябрьских выборов 14 сентября на Васильевском спуске в Москве, заявил РИА Новости источник в партии.Ранее в "Единой России" рассказали агентству, что в Москве готовится сбор сторонников партии.Собеседник подчеркнул, что итоговая информация "пока под вопросом".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210826/partiya-1747365010.html
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политика, москва, единая россия, госдума рф
06:36 07.09.2021
 
Источник: ЕР может провести сбор сторонников на Васильевском спуске

Источник: ЕР может провести сбор сторонников 14 сентября на Васильевском спуске в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" может провести сбор своих сторонников накануне сентябрьских выборов 14 сентября на Васильевском спуске в Москве, заявил РИА Новости источник в партии.
Ранее в "Единой России" рассказали агентству, что в Москве готовится сбор сторонников партии.
"Проведение сбора планировалось в Москве 14 сентября на Васильевском спуске", - сказал источник.
Собеседник подчеркнул, что итоговая информация "пока под вопросом".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 15:53
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии
 
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