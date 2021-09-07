В Рязанской области открылась первая зарядная станция для электромобилей
В Рязанской области в селе Поляны открылась первая зарядная станция для электромобилей
РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Первая в Рязанской области быстрая зарядная станция для электромобилей открылась в селе Поляны, сообщает правительство региона.
Церемония открытия электрозарядной станции "Фора", которая разработана рязанскими специалистами Государственного Рязанского приборного завода, состоялась во вторник на территории заправочного комплекса "Gold Oil".
Рязанский приборный завод входит в состав концерна "Радиоэлектронные технологии" Госкорпорации "Ростех", при поддержке которой предприятием ведется освоение современной инновационной продукции.
Как отметил губернатор региона Николай Любимов, электрозарядная инфраструктура для транспорта – это востребованный и актуальный проект на многие годы вперед, поскольку количество автотранспорта постоянно растет. Потребность в станциях необходимо предвидеть сейчас. По словам Любимова, на федеральном уровне утверждена концепция развития производства и использования электротранспорта на период до 2030 года, что позволит сформировать новую высокотехнологичную отрасль и создать качественную, комфортную инфраструктуру.
"На территории региона мы также видим это направление в числе наиболее перспективных. Со стороны регионального правительства готовы поддерживать предприятие и продолжать совместную работу. Для нас важно укрепление давних партнерских отношений с корпорацией "Ростех", - сказал губернатор.
Гендиректор АО "Государственный Рязанский приборный завод" Борис Виноградов поблагодарил правительство области за тесное сотрудничество. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по вопросу установки электрозаправочных станций в Рязани. На сегодня 160 станций "Фора" используют по всей стране. Они установлены на автозаправочных комплексах, парковочных пространствах торговых и бизнес-центров. Для контроля разработана система мониторинга и управления сетью, которая дает возможность отслеживать устройства в режиме реального времени, анализировать работу станций.
Как отмечает облправительство, чтобы стимулировать увеличение электротранспорта в регионе, принято решение об освобождении от уплаты транспортного налога для всех владельцев электрокаров в Рязанской области.