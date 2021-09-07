Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210907/stantsiya-1749051334.html
В Рязанской области открылась первая зарядная станция для электромобилей
В Рязанской области открылась первая зарядная станция для электромобилей - РИА Новости, 07.09.2021
В Рязанской области открылась первая зарядная станция для электромобилей
Первая в Рязанской области быстрая зарядная станция для электромобилей открылась в селе Поляны, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:54
2021-09-07T16:54
рязанская область
экономика
технологии
рязанская область
рязань
ростех
николай любимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949278_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_df2be1c528e83a52a08a366fa148b031.jpg
РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Первая в Рязанской области быстрая зарядная станция для электромобилей открылась в селе Поляны, сообщает правительство региона.Церемония открытия электрозарядной станции "Фора", которая разработана рязанскими специалистами Государственного Рязанского приборного завода, состоялась во вторник на территории заправочного комплекса "Gold Oil".Рязанский приборный завод входит в состав концерна "Радиоэлектронные технологии" Госкорпорации "Ростех", при поддержке которой предприятием ведется освоение современной инновационной продукции.Как отметил губернатор региона Николай Любимов, электрозарядная инфраструктура для транспорта – это востребованный и актуальный проект на многие годы вперед, поскольку количество автотранспорта постоянно растет. Потребность в станциях необходимо предвидеть сейчас. По словам Любимова, на федеральном уровне утверждена концепция развития производства и использования электротранспорта на период до 2030 года, что позволит сформировать новую высокотехнологичную отрасль и создать качественную, комфортную инфраструктуру."На территории региона мы также видим это направление в числе наиболее перспективных. Со стороны регионального правительства готовы поддерживать предприятие и продолжать совместную работу. Для нас важно укрепление давних партнерских отношений с корпорацией "Ростех", - сказал губернатор.Гендиректор АО "Государственный Рязанский приборный завод" Борис Виноградов поблагодарил правительство области за тесное сотрудничество. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по вопросу установки электрозаправочных станций в Рязани. На сегодня 160 станций "Фора" используют по всей стране. Они установлены на автозаправочных комплексах, парковочных пространствах торговых и бизнес-центров. Для контроля разработана система мониторинга и управления сетью, которая дает возможность отслеживать устройства в режиме реального времени, анализировать работу станций.Как отмечает облправительство, чтобы стимулировать увеличение электротранспорта в регионе, принято решение об освобождении от уплаты транспортного налога для всех владельцев электрокаров в Рязанской области.
https://ria.ru/20210904/aviadarts-1748691383.html
https://ria.ru/20210826/tseny-1747358606.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949278_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_13011020c84b39ac7916ff1b2bd76837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, рязанская область, рязань, ростех, николай любимов
16:54 07.09.2021
 
В Рязанской области открылась первая зарядная станция для электромобилей

В Рязанской области в селе Поляны открылась первая зарядная станция для электромобилей

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Первая в Рязанской области быстрая зарядная станция для электромобилей открылась в селе Поляны, сообщает правительство региона.
Церемония открытия электрозарядной станции "Фора", которая разработана рязанскими специалистами Государственного Рязанского приборного завода, состоялась во вторник на территории заправочного комплекса "Gold Oil".
Конкурс Авиадартс-2021 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 14:14
В Рязанской области наградили победителей конкурса "Авиадартс" на АрМИ
Рязанский приборный завод входит в состав концерна "Радиоэлектронные технологии" Госкорпорации "Ростех", при поддержке которой предприятием ведется освоение современной инновационной продукции.
Как отметил губернатор региона Николай Любимов, электрозарядная инфраструктура для транспорта – это востребованный и актуальный проект на многие годы вперед, поскольку количество автотранспорта постоянно растет. Потребность в станциях необходимо предвидеть сейчас. По словам Любимова, на федеральном уровне утверждена концепция развития производства и использования электротранспорта на период до 2030 года, что позволит сформировать новую высокотехнологичную отрасль и создать качественную, комфортную инфраструктуру.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 15:23Рязанская область
Власти Рязанской области рассказали о регулировании цен на продукты
"На территории региона мы также видим это направление в числе наиболее перспективных. Со стороны регионального правительства готовы поддерживать предприятие и продолжать совместную работу. Для нас важно укрепление давних партнерских отношений с корпорацией "Ростех", - сказал губернатор.
Гендиректор АО "Государственный Рязанский приборный завод" Борис Виноградов поблагодарил правительство области за тесное сотрудничество. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по вопросу установки электрозаправочных станций в Рязани. На сегодня 160 станций "Фора" используют по всей стране. Они установлены на автозаправочных комплексах, парковочных пространствах торговых и бизнес-центров. Для контроля разработана система мониторинга и управления сетью, которая дает возможность отслеживать устройства в режиме реального времени, анализировать работу станций.
Как отмечает облправительство, чтобы стимулировать увеличение электротранспорта в регионе, принято решение об освобождении от уплаты транспортного налога для всех владельцев электрокаров в Рязанской области.
 
Рязанская областьЭкономикаТехнологииРязанская областьРязаньРостехНиколай Любимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния