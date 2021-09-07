https://ria.ru/20210907/stantsiya-1749051334.html

В Рязанской области открылась первая зарядная станция для электромобилей

В Рязанской области открылась первая зарядная станция для электромобилей - РИА Новости, 07.09.2021

В Рязанской области открылась первая зарядная станция для электромобилей

Первая в Рязанской области быстрая зарядная станция для электромобилей открылась в селе Поляны, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:54

2021-09-07T16:54

2021-09-07T16:54

рязанская область

экономика

технологии

рязанская область

рязань

ростех

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Первая в Рязанской области быстрая зарядная станция для электромобилей открылась в селе Поляны, сообщает правительство региона.Церемония открытия электрозарядной станции "Фора", которая разработана рязанскими специалистами Государственного Рязанского приборного завода, состоялась во вторник на территории заправочного комплекса "Gold Oil".Рязанский приборный завод входит в состав концерна "Радиоэлектронные технологии" Госкорпорации "Ростех", при поддержке которой предприятием ведется освоение современной инновационной продукции.Как отметил губернатор региона Николай Любимов, электрозарядная инфраструктура для транспорта – это востребованный и актуальный проект на многие годы вперед, поскольку количество автотранспорта постоянно растет. Потребность в станциях необходимо предвидеть сейчас. По словам Любимова, на федеральном уровне утверждена концепция развития производства и использования электротранспорта на период до 2030 года, что позволит сформировать новую высокотехнологичную отрасль и создать качественную, комфортную инфраструктуру."На территории региона мы также видим это направление в числе наиболее перспективных. Со стороны регионального правительства готовы поддерживать предприятие и продолжать совместную работу. Для нас важно укрепление давних партнерских отношений с корпорацией "Ростех", - сказал губернатор.Гендиректор АО "Государственный Рязанский приборный завод" Борис Виноградов поблагодарил правительство области за тесное сотрудничество. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по вопросу установки электрозаправочных станций в Рязани. На сегодня 160 станций "Фора" используют по всей стране. Они установлены на автозаправочных комплексах, парковочных пространствах торговых и бизнес-центров. Для контроля разработана система мониторинга и управления сетью, которая дает возможность отслеживать устройства в режиме реального времени, анализировать работу станций.Как отмечает облправительство, чтобы стимулировать увеличение электротранспорта в регионе, принято решение об освобождении от уплаты транспортного налога для всех владельцев электрокаров в Рязанской области.

https://ria.ru/20210904/aviadarts-1748691383.html

https://ria.ru/20210826/tseny-1747358606.html

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экономика, технологии, рязанская область, рязань, ростех, николай любимов