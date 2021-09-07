Тюмень подписала соглашение с федеральным туроператором
ТЮМЕНЬ, 7 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и федеральным туроператором "ТUI Россия" подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании Тарас Демура, сообщает пресс-служба губернатора области.
Цель соглашения – создание межрегиональных туристических маршрутов и привлечение дополнительных туристических потоков в Тюменскую область.
"Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализуем их вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания "ТUI", обладающая ценным для нас опытом", – отметил р Моор на церемонии подписания соглашения.
Пресс-служба отмечает, что Тюменская область становится все более привлекательной для туроператоров. За последние пять лет регион посетили более 11 миллиона туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился втрое и составил 1,3 миллиарда рублей.
Во вторник в рамках соглашения в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс, который доставил в регион более ста туристов из центральных регионов страны. В рамках чартерной программы "Открой врата Сибири" для гостей разработаны десять экскурсионных программ. Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить.
"Для нас самое важное сломать стереотип о Тюмени. Здесь как ни в каком другом регионе все хорошо с турпродуктом, много интересных объектов показа. Но есть большой стереотип еще со школьной скамьи, что Тюмень это север, это город нефтяников, и он слабо ассоциируется с туристическим направлением. Наша задача в первую очередь, просветительская, показать Тюмень с абсолютно другой стороны и мы будем реализовывать эту задачу при поддержке Ростуризма, а также региональных и муниципальных органов власти.", – сказал Демура, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.