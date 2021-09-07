https://ria.ru/20210907/soglashenie-1748996342.html

Тюмень подписала соглашение с федеральным туроператором

Тюмень подписала соглашение с федеральным туроператором - РИА Новости, 07.09.2021

Тюмень подписала соглашение с федеральным туроператором

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и федеральным туроператором "ТUI Россия" подписали глава региона Александр Моор и генеральный РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:32

2021-09-07T12:32

2021-09-07T12:32

тюменская область

тюмень

тобольск

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 7 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и федеральным туроператором "ТUI Россия" подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании Тарас Демура, сообщает пресс-служба губернатора области.Цель соглашения – создание межрегиональных туристических маршрутов и привлечение дополнительных туристических потоков в Тюменскую область."Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализуем их вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания "ТUI", обладающая ценным для нас опытом", – отметил р Моор на церемонии подписания соглашения.Пресс-служба отмечает, что Тюменская область становится все более привлекательной для туроператоров. За последние пять лет регион посетили более 11 миллиона туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился втрое и составил 1,3 миллиарда рублей.Во вторник в рамках соглашения в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс, который доставил в регион более ста туристов из центральных регионов страны. В рамках чартерной программы "Открой врата Сибири" для гостей разработаны десять экскурсионных программ. Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить.

https://ria.ru/20210818/transformatsiya-1746202396.html

тюмень

тобольск

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тюмень, тобольск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), александр моор