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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210907/soglashenie-1748996342.html
Тюмень подписала соглашение с федеральным туроператором
Тюмень подписала соглашение с федеральным туроператором - РИА Новости, 07.09.2021
Тюмень подписала соглашение с федеральным туроператором
Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и федеральным туроператором "ТUI Россия" подписали глава региона Александр Моор и генеральный РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:32
2021-09-07T12:32
тюменская область
тюмень
тобольск
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и федеральным туроператором "ТUI Россия" подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании Тарас Демура, сообщает пресс-служба губернатора области.Цель соглашения – создание межрегиональных туристических маршрутов и привлечение дополнительных туристических потоков в Тюменскую область."Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализуем их вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания "ТUI", обладающая ценным для нас опытом", – отметил р Моор на церемонии подписания соглашения.Пресс-служба отмечает, что Тюменская область становится все более привлекательной для туроператоров. За последние пять лет регион посетили более 11 миллиона туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился втрое и составил 1,3 миллиарда рублей.Во вторник в рамках соглашения в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс, который доставил в регион более ста туристов из центральных регионов страны. В рамках чартерной программы "Открой врата Сибири" для гостей разработаны десять экскурсионных программ. Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить.
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тюмень, тобольск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), александр моор
12:32 07.09.2021
 

Тюмень подписала соглашение с федеральным туроператором

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 7 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и федеральным туроператором "ТUI Россия" подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании Тарас Демура, сообщает пресс-служба губернатора области.
Цель соглашения – создание межрегиональных туристических маршрутов и привлечение дополнительных туристических потоков в Тюменскую область.
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"Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализуем их вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания "ТUI", обладающая ценным для нас опытом", – отметил р Моор на церемонии подписания соглашения.
Пресс-служба отмечает, что Тюменская область становится все более привлекательной для туроператоров. За последние пять лет регион посетили более 11 миллиона туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился втрое и составил 1,3 миллиарда рублей.
Во вторник в рамках соглашения в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс, который доставил в регион более ста туристов из центральных регионов страны. В рамках чартерной программы "Открой врата Сибири" для гостей разработаны десять экскурсионных программ. Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить.
"Для нас самое важное сломать стереотип о Тюмени. Здесь как ни в каком другом регионе все хорошо с турпродуктом, много интересных объектов показа. Но есть большой стереотип еще со школьной скамьи, что Тюмень это север, это город нефтяников, и он слабо ассоциируется с туристическим направлением. Наша задача в первую очередь, просветительская, показать Тюмень с абсолютно другой стороны и мы будем реализовывать эту задачу при поддержке Ростуризма, а также региональных и муниципальных органов власти.", – сказал Демура, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.
 
Тюменская областьТюменьТобольскФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Александр Моор
 
 
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