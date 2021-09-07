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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/slutskiy-1749080013.html
Слуцкий оценил новое правительство Афганистана
Слуцкий оценил новое правительство Афганистана - РИА Новости, 07.09.2021
Слуцкий оценил новое правительство Афганистана
Делать выводы после объявления "Талибаном"* состава временного правительства Афганистана преждевременно, нужно проследить за их следующими шагами и общей... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:20
2021-09-07T20:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
кабул
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Делать выводы после объявления "Талибаном"* состава временного правительства Афганистана преждевременно, нужно проследить за их следующими шагами и общей ситуацией в стране, считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий."Делать какие-либо выводы или заявления после того, как движение "Талибан"* объявило о составе своего правительства, пока преждевременно", - заявил Слуцкий журналистам.По его словам, в данной ситуации необходимо следить за следующими шагами талибов и за тем, как будет складываться общая ситуация."При этом Россия заинтересована в скорейшей стабилизации в Афганистане, в том, чтобы в этой стране как можно быстрее наступил мир и миновал гуманитарный кризис. Мы также выступаем за обеспечение безопасности в регионе и предотвращение расползания террористической угрозы", - добавил он.Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид во вторник объявил состав временного правительства Афганистана. И.о. премьера стал Мохаммад Хасан Ахунд, МИД возглавил Амир Хан Мутаки, минобороны - Мохаммад Якуб, МВД - Сараджуддин Хаккани. Начальником штаба ВС Афганистана талибы объявили Кари Фасихуддина, главой управления разведки - Абула Хака Васика. Исполняющими обязанности глав министерств экономики и финансов стали Мохаммад Ханиф и Хедаятулла Бадри соответственно. Центробанк Афганистана возглавит Мохаммад Идрис.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html
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в мире, афганистан, кабул, леонид слуцкий (политик)
20:20 07.09.2021
 
Слуцкий оценил новое правительство Афганистана

Депутат Слуцкий: делать выводы о новом правительстве Афганистана преждевременно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Делать выводы после объявления "Талибаном"* состава временного правительства Афганистана преждевременно, нужно проследить за их следующими шагами и общей ситуацией в стране, считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Делать какие-либо выводы или заявления после того, как движение "Талибан"* объявило о составе своего правительства, пока преждевременно", - заявил Слуцкий журналистам.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 19:38Захват власти в Афганистане талибами
Талибы заявили о критической ситуации в стране
По его словам, в данной ситуации необходимо следить за следующими шагами талибов и за тем, как будет складываться общая ситуация.
"При этом Россия заинтересована в скорейшей стабилизации в Афганистане, в том, чтобы в этой стране как можно быстрее наступил мир и миновал гуманитарный кризис. Мы также выступаем за обеспечение безопасности в регионе и предотвращение расползания террористической угрозы", - добавил он.
Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид во вторник объявил состав временного правительства Афганистана. И.о. премьера стал Мохаммад Хасан Ахунд, МИД возглавил Амир Хан Мутаки, минобороны - Мохаммад Якуб, МВД - Сараджуддин Хаккани. Начальником штаба ВС Афганистана талибы объявили Кари Фасихуддина, главой управления разведки - Абула Хака Васика. Исполняющими обязанности глав министерств экономики и финансов стали Мохаммад Ханиф и Хедаятулла Бадри соответственно. Центробанк Афганистана возглавит Мохаммад Идрис.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Афганские женщины на акции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 14:15Захват власти в Афганистане талибами
Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанКабулЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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