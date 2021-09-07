https://ria.ru/20210907/skatin-1748895566.html

Алексей Скатин: шутки про скорость доставки "Почты" скоро выйдут из моды

Алексей Скатин: шутки про скорость доставки "Почты" скоро выйдут из моды - РИА Новости, 07.09.2021

Алексей Скатин: шутки про скорость доставки "Почты" скоро выйдут из моды

Люди за время пандемии привыкли делать покупки в интернете, а значит рост онлайн-торговли будет продолжаться и дальше. Какие нововведения в связи с этим готовит РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:00

2021-09-07T11:00

2021-09-07T11:04

технологии

интервью

почта россии

почта банк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748892563_0:72:3070:1799_1920x0_80_0_0_f80acc5d213e697bf83b5dcd514a4687.jpg

Люди за время пандемии привыкли делать покупки в интернете, а значит рост онлайн-торговли будет продолжаться и дальше. Какие нововведения в связи с этим готовит "Почта России", какую роль она хочет сыграть на рынке дистанционной торговли лекарствами и российского вина, что такое гиперлокальная доставка, и почему критика полезна, в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 рассказал замглавы "Почты России" по электронной коммерции Алексей Скатин. Беседовала Евгения Власова.– Вы заключили несколько интересных соглашений на Восточном экономическом форуме, расскажите о них.– Мы подписали ряд важных инфраструктурных соглашений. Например, планируем к 2023 году запустить беспилотники на 19 маршрутах на Камчатке. А еще направим 70 миллионов рублей на ремонт почтовых отделений на Камчатке.Очень важное соглашение, с точки зрения нашей будущей логистики, подписали с Минтрансом. Почта будет участвовать в эксперименте по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 (Москва-Санкт-Петербург – ред.). Также договорились с РЖД о развитии контейнерных перевозок. На наш взгляд, это направление очень перспективное, и мы будем его развивать.Также мы будем участвовать в очень трогательном проекте по сохранению популяции амурских тигров. В следующем году запустим в продажу лимитированную коллекцию почтовой упаковки с логотипом Центра "Амурский тигр" и полосками, имитирующими окрас животных. На коробках будет QR-код, по которому можно будет перейти на сайт и прочитать подробнее о популяции этих животных.– Главное, чтобы эти коробки были доставлены вовремя. В свое время было объявлено, что "Почта России" сократит срок доставки онлайн-заказов и писем в крупные города до суток. Удалось это сделать? И есть ли потенциал для еще большего ускорения?– Если посмотреть на средние показатели по доставке, то по ряду городов мы работаем лучше рынка. И даже если почитать отзывы в интернете, которые бывают разные, среди них часто можно встретить и положительные. На самом деле, косвенным показателем качества является то, что те, кто сейчас шутит про почту, постепенно сами становятся объектом иронии.Многие люди получают позитивный опыт работы с "Почтой" и думают: "И чего он пошутил?". Этот перелом в сознании, момент, когда шутить про "Почту" станет не модно, уже близок. Вместе с тем, наиболее пристальное внимание мы уделяем именно критическим замечаниям на наш сервис во всех каналах коммуникаций, таких как колл-центр, социальные сети, мессенджеры, бизнес-завтраки и другие.– Пандемия этому способствовала? Известно, что коронавирус подстегнул электронную торговлю.– По результатам прошлого года весь e-comm (рынок электронной торговли – ред.) вырос: продажи непродовольственных товаров – почти на 40%, продовольственных товаров – в разы. Что касается "Почты России", в первую очередь, мы увидели прирост во всех каналах доставки.Почтовая сеть не закрывалась, в отличие от традиционного ритейла. Мы делали только короткую паузу в работе сети, на несколько дней, чтобы привести почтовые отделения к установленным требованиям. В итоге мы увидели переток трафика покупок в онлайн и как следствие более активное использование логистической сети "Почты" в доставке товаров.В некоторые периоды летом прошлого года мы показали темпы роста на 20-30%. Курьерская доставка выросла у нас год к году на 80%. В первую очередь, это сервисы, которые касаются доставки из онлайн-магазинов, классической курьерской доставки. Но мы также запустили по всей стране доставку из отделений, здесь тоже показатели подросли на 40-50%.Мы увидели очень серьезный рост на российском рынке, но одновременно с этим – снижение трансграничной доставки из-за логистических и производственных ограничений в странах– экспортерах.В этот же период мы стали активно развивать доставку совместно с маркетплейсами. Раньше у нас были эпизодические сотрудничества, но за время пандемии мы стали партнерами для всех крупных маркетплейсов в России.– В прошлом году гендиректор "Почты России" Максим Акимов предсказывал, что объем рынка электронной торговли за ближайшие четыре года вырастет в России более чем втрое. Какой динамики ждете в 2021 году?– Рынок продолжает показывать позитивную динамику, но мы ожидаем, что разные сегменты будут расти по-разному. Еще нужно дополнительно оценить, каков будет уровень возврата покупателей в традиционную офлайн розницу и темпы их расходов, например, на путешествия в связи с постепенным открытием границ.Если рассматривать рынок без продовольственного сегмента – без доставки продуктов питания, заказов из ресторанов и так далее – мы ожидаем, что он подрастет в 2021 году процентов на 20-30. Это меньше, чем прирост в 2020 году, но все равно прилично.Если говорить про рынок с продовольственным сегментом, прирост будет около 40%, то есть категория "food" растет быстрее. Если вспоминать слова Максима Акимова, то, в принципе, прогнозы по утроению рынка за четыре года подтверждаются.– Какую долю на рынке электронной торговли в России вы сейчас занимаете и какую планируете занять?– Здесь нужно быть аккуратным, потому что мы не являемся ритейлером. С точки зрения e-comm, мы занимаемся доставкой, и наш рынок – это рынок логистики. Если сравнивать нас с компаниями рынка логистики, которые развивают доставку для других онлайн-магазинов, наша доля среди них более 40%.Если прибавить к этому заказы, которые доставляются собственными логистическими службами интернет-магазинов, то здесь наша доля чуть-чуть не дотягивает до 20%. То есть, условно говоря, каждая пятая посылка в России доставляется "Почтой России". Все это касается доставки внутри страны. По отправлениям, которые идут из-за рубежа, наша доля в общем трафике составляет более 90%.Мы нацелены на то, чтобы существенно нарастить долю на российском рынке логистики за счет более плотной работы с маркетплейсами. Рассчитываем, что на период реализации нашей стратегии до 2030 года мы увеличим ее до 25% и более. Сейчас с учетом общего трафика на российском рынке она составляет 20%. При этом и после 2030 года мы также хотим сохранить долю на международном рынке на уровне 90%.– Вы говорили, что не планируете делать собственный маркетплейс, а будете создавать цифровую и логистическую инфраструктуру, которая позволила бы компаниям предоставлять полный спектр услуг. Что будет представлять из себя эта платформа? Какие конкретно услуги сможет получить маркетплейс с помощью нее?– Платформа, которую мы делаем, представляет из себя не только логистические возможности, но и сопутствующие сервисы. Например, мы хотим предоставить продавцам, которые торгуют на разных площадках и пользуются нашими сервисами, возможность получить удобное, быстрое кредитование на то время, пока едет посылка с товаром, и маркетинговые инструменты, чтобы можно было продвигать свои товары на различных ресурсах, не только "Почты", но и партнеров.– Они смогут получить кредитование в "Почта банке" или у других партнеров?– Этот вопрос сейчас не в приоритете. Мы – большая компания, и выбор партнеров может быть самым разнообразным. Кто именно будет предоставлять то или иное финансирование? Тот, кто предложит лучшие условия, с тем и будем работать.– Недавно Минфин выступил с инициативой о проведении эксперимента по интернет-продаже российского вина через специализированный сайт "Почты России". Расскажите об этом проекте, есть ли уже заявки от конкретных компаний по участию в эксперименте?– Суть этого эксперимента в том, чтобы дать возможность российским производителям вина осуществлять доставку через почтового оператора. Причем с очень четкими KPI, чтобы эксперимент приводил не к увеличению доступности алкогольной продукции, а к возможности ответственного потребления качественных российских вин с безопасной технологией доставки при интеграции с системой ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта – ред.).Сейчас опубликованы первый проект закона о проведении этого эксперимента и поправки в закон об обороте алкоголя. Мы активно работаем над этим законопроектом вместе с органами исполнительной власти и планируем завершить эту работу в ближайшее время, чтобы в осеннюю сессию он мог быть принят.С точки зрения доступа к инфраструктуре и доставке, у нас нет никаких ограничений – мы готовы выстраивать работу с каждым российским производителем. Не буду говорить о конкретных переговорах, но интерес российских виноделов большой, много кто желает поучаствовать в этом эксперименте.– Как это все будет работать? Будет ли возможность приобрести вино ночью или только во время, разрешенное законодательством РФ и нормативными актами регионов? Как будет проверяться возраст покупателя?– О деталях эксперимента мы сообщим позже. Но мы будем находиться строго в рамках законодательства, в соответствии со всеми временными ограничениями, которые сейчас существуют.Что касается идентификации личности – "Почта России" делает это каждый день, и в этом плане у нас достаточно технологий для того, чтобы сделать эту работу качественно. По поводу доставки – предполагается, что будет задействована как сеть отделений, так и курьеры.– В мае Росздравнадзор выдал "Почте" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Скажите, начали ли вы ее, и как себя показывает этот проект?– По фармацевтике у нас работа идет по трем направлениям. Первое – это классическая доставка в рамках полученного разрешения. Имея эту лицензию и соответствующий сайт, мы можем отпускать и доставлять лекарства сами, а можем становиться партнером по логистике для тех компаний, у которых тоже есть эта лицензия, то есть для аптечных сетей. Мы сфокусировались на последнем.Мы подключаем для доставки свою логистическую сеть. Наше конкурентное преимущество здесь в том, что "Почта России" есть даже там, где нет аптек, и это позволяет различным слоям населения получать лекарства по хорошим ценам и в полном ассортименте, в том числе недоступные ранее ввиду логистических ограничений лекарственные препараты.Второе направление – мы выступаем как перевозчик для фармацевтических компаний, это доставка из пункта "А" в пункт "Б". Необязательно через сеть отделений, можно с одного склада – на другой. Здесь у нас приличное количество партнеров – более 650, заказы исчисляются десятками тысяч, за первые полгода 2021 года рост в среднем 25%.Третье направление – совместно с Минздравом мы работаем над доставкой лекарств для госпитального сегмента в рамках госзакупок за счет федерального бюджета.Цель – сделать так, чтобы логистика по госконтрактам осуществлялась, в том числе, почтовым оператором, и в ближайшее время мы планируем приступить к активной фазе пилотных доставок. Это даст возможность сделать такую доставку дешевле, чем сейчас, сэкономить средства, которые можно направить на дополнительное лекарственное обеспечение, что особенно важно в период пандемии.– В июле "Почта России" зарегистрировала четыре новые дочерние компании для развития различных направлений бизнеса, в частности, компанию "Почта еком", которая отвечает за услуги для участников рынка электронной коммерции. Планирует ли эта компания привлекать дополнительное финансирование в ближайшее время? Могут ли "дочки" привлекать его через IPO?– Мы не изобретаем здесь велосипед, так делаем не только мы, но и другие почтовые администрации в мире. С точки зрения привлечения финансирования – это могут быть разные источники.Что касается IPO: если условия для этого сложатся, оно случится, не сложатся – не случится. Ключевой вопрос – это качественные сервисы для наших клиентов.– Какие еще сервисы вы сейчас развиваете?– Сейчас мы сосредоточены на создании сервисов по доставке "по клику" по всей стране. Что имеется в виду: представьте, что 42 тысячи отделений – это курьерские хабы, откуда вам может прийти посылка от нескольких минут до часа.Мы называем этот сервис "гиперлокальная доставка" (экспресс-доставка – за час или быстрее), когда из отделения, как из хаба, делается доставка по ближайшим адресам. Это будет сервис, которым захотят пользоваться не только физические лица, но и магазины. В ближайшее один-два месяца мы планируем распространить такой сервис на всей территории Москвы.

https://ria.ru/20210902/bespilotnik-1748387947.html

https://realty.ria.ru/20210903/pochta-1748491711.html

https://ria.ru/20210902/pochta-1748272272.html

https://realty.ria.ru/20210602/glavpochtamty-1735262172.html

https://realty.ria.ru/20210518/kredity-1732761202.html

https://ria.ru/20210811/vino-1745372397.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/pochta-1597655021.html

https://ria.ru/20210224/golosovanie-1598803693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, интервью, почта россии, почта банк, россия