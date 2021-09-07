https://ria.ru/20210907/shkolnitsy-1748985878.html

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе

В Сети появилось видео с первыми минутами после задержания подозреваемого в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Его публикует телеканал RT. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:32

2021-09-07T11:32

2021-09-07T11:51

происшествия

кемеровская область

киселевск

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео с первыми минутами после задержания подозреваемого в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Его публикует телеканал RT.По утверждению мужчины, он купил девочкам газировку и семечки, о чем они якобы сами попросили его.Как сообщил источник РИА Новости, полиция обнаружила тела школьниц, а подозреваемый в убийстве житель города Мыски задержан. Позднее эту информации подтвердили в Следственном комитете. Накануне в ГУ МВД по Кемеровской области сообщили о пропаже в Киселевске двух десятилетних девочек. Они ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки, заведено уголовное дело.

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

кемеровская область

киселевск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, киселевск