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Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе
В Сети появилось видео с первыми минутами после задержания подозреваемого в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Его публикует телеканал RT. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:32
2021-09-07T11:51
происшествия
кемеровская область
киселевск
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео с первыми минутами после задержания подозреваемого в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Его публикует телеканал RT.По утверждению мужчины, он купил девочкам газировку и семечки, о чем они якобы сами попросили его.Как сообщил источник РИА Новости, полиция обнаружила тела школьниц, а подозреваемый в убийстве житель города Мыски задержан. Позднее эту информации подтвердили в Следственном комитете. Накануне в ГУ МВД по Кемеровской области сообщили о пропаже в Киселевске двух десятилетних девочек. Они ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки, заведено уголовное дело.
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происшествия, кемеровская область, киселевск
11:32 07.09.2021 (обновлено: 11:51 07.09.2021)
 
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе

RT публикует видео подозреваемого в похищении и убийстве двух школьниц в Киселевске

Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео с первыми минутами после задержания подозреваемого в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Его публикует телеканал RT.
По утверждению мужчины, он купил девочкам газировку и семечки, о чем они якобы сами попросили его.
Как сообщил источник РИА Новости, полиция обнаружила тела школьниц, а подозреваемый в убийстве житель города Мыски задержан. Позднее эту информации подтвердили в Следственном комитете.
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Накануне в ГУ МВД по Кемеровской области сообщили о пропаже в Киселевске двух десятилетних девочек. Они ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки, заведено уголовное дело.
 
ПроисшествияКемеровская областьКиселевск
 
 
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