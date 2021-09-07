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Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику
Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику - РИА Новости, 07.09.2021
Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику
Прокуратура Курской области начала проверку сообщений в СМИ о том, что директор школы в регионе травмировал ученика за нежелание убрать из уха серьгу. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:30
2021-09-07T20:18
происшествия
рыльский район
курская область
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ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку сообщений в СМИ о том, что директор школы в регионе травмировал ученика за нежелание убрать из уха серьгу."В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности администрации школы", — говорится в сообщении ведомства.По информации местных изданий, директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса и оскорбил подростка.Ученик, по данным СМИ, подал заявление в полицию.
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происшествия, рыльский район, курская область
18:30 07.09.2021 (обновлено: 20:18 07.09.2021)
 
Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику

Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику из-за серьги

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку сообщений в СМИ о том, что директор школы в регионе травмировал ученика за нежелание убрать из уха серьгу.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности администрации школы", — говорится в сообщении ведомства.
По информации местных изданий, директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса и оскорбил подростка.
Ученик, по данным СМИ, подал заявление в полицию.
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