https://ria.ru/20210907/shkola-1749068930.html
Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику
Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику - РИА Новости, 07.09.2021
Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику
Прокуратура Курской области начала проверку сообщений в СМИ о том, что директор школы в регионе травмировал ученика за нежелание убрать из уха серьгу. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:30
2021-09-07T18:30
2021-09-07T20:18
происшествия
рыльский район
курская область
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ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку сообщений в СМИ о том, что директор школы в регионе травмировал ученика за нежелание убрать из уха серьгу."В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности администрации школы", — говорится в сообщении ведомства.По информации местных изданий, директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса и оскорбил подростка.Ученик, по данным СМИ, подал заявление в полицию.
https://ria.ru/20210906/dagestan-1748894871.html
рыльский район
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происшествия, рыльский район, курская область
18:30 07.09.2021 (обновлено: 20:18 07.09.2021)
Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику
Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику из-за серьги