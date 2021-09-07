https://ria.ru/20210907/shkola-1749068930.html

Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику

Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику - РИА Новости, 07.09.2021

Под Курском проверяют информацию о директоре школы, порвавшем ухо ученику

Прокуратура Курской области начала проверку сообщений в СМИ о том, что директор школы в регионе травмировал ученика за нежелание убрать из уха серьгу. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:30

2021-09-07T18:30

2021-09-07T20:18

происшествия

рыльский район

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку сообщений в СМИ о том, что директор школы в регионе травмировал ученика за нежелание убрать из уха серьгу."В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности администрации школы", — говорится в сообщении ведомства.По информации местных изданий, директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса и оскорбил подростка.Ученик, по данным СМИ, подал заявление в полицию.

https://ria.ru/20210906/dagestan-1748894871.html

рыльский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рыльский район, курская область