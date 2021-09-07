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В ЛНР подтвердили сообщение о смертельной аварии на шахте
В ЛНР подтвердили сообщение о смертельной аварии на шахте - РИА Новости, 07.09.2021
В ЛНР подтвердили сообщение о смертельной аварии на шахте
Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердило, что в результате аварии на шахте "Красный партизан" в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:58
2021-09-07T01:07
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердило, что в результате аварии на шахте "Красный партизан" в населенном пункте Червонопартизанск есть жертвы и пострадавшие.По его словам, на данный момент производится деблокировка оставшихся заблокированных в результате аварии шахтеров. На месте создан оперативный штаб, в состав которого вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Кацавалов, исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко, начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР Андрей Гришин."На данный момент на шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения", - добавил представитель МЧС.Ранее источник в экстренных службах ЛНР сообщил РИА Новости, что трос транспортной клети для подъема и спуска шахтеров оборвался на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске.
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в мире, луганская народная республика, лнр
00:58 07.09.2021 (обновлено: 01:07 07.09.2021)
 
В ЛНР подтвердили сообщение о смертельной аварии на шахте

МЧС ЛНР: в результате аварии на шахте есть погибшие и пострадавшие

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердило, что в результате аварии на шахте "Красный партизан" в населенном пункте Червонопартизанск есть жертвы и пострадавшие.
"В результате происшествия на шахте есть жертвы и пострадавшие", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС.
По его словам, на данный момент производится деблокировка оставшихся заблокированных в результате аварии шахтеров. На месте создан оперативный штаб, в состав которого вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Кацавалов, исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко, начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР Андрей Гришин.
"На данный момент на шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения", - добавил представитель МЧС.
Ранее источник в экстренных службах ЛНР сообщил РИА Новости, что трос транспортной клети для подъема и спуска шахтеров оборвался на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске.
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