https://ria.ru/20210907/saratov-1749008039.html

В Саратовской области арестовали обвиняемых в убийстве знакомого

В Саратовской области арестовали обвиняемых в убийстве знакомого - РИА Новости, 07.09.2021

В Саратовской области арестовали обвиняемых в убийстве знакомого

Суд в городе Балаково Саратовской области арестовал троих местных жителей по обвинению в убийстве знакомого, который сначала был избит до потери сознания, а... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:20

2021-09-07T13:20

2021-09-07T13:20

происшествия

балаково

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Суд в городе Балаково Саратовской области арестовал троих местных жителей по обвинению в убийстве знакомого, который сначала был избит до потери сознания, а затем с привязанным к телу колесом сброшен в оросительный канал, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером 31 августа трое обвиняемых во время застолья в одном из заведений общепита в Балакове вспомнили давние обиды на общего 42-летнего знакомого, которого по телефону вызвали на встречу во дворе дома по улице Шевченко. Там пьяная компания стала предъявлять знакомому претензии бытового характера, а затем избила его, в том числе бейсбольной битой по голове, от чего потерпевший потерял сознание. После этого обвиняемые бросили знакомого в багажник машины и вывезли за город, где привязали к его телу запасное автомобильное колесо и сбросили в оросительный канал."В кратчайший срок установлены мужчины, причастные к совершению противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей 30, 37 и 40 лет. Следователем СК на основе собранных доказательств мужчинам предъявлено обвинение в убийстве. В ходе проверки показаний на месте мужчины рассказали обо всех обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Фигуранты дела обвиняются по статье УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20210904/sud-1748720455.html

балаково

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия