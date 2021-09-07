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В Саратовской области арестовали обвиняемых в убийстве знакомого
В Саратовской области арестовали обвиняемых в убийстве знакомого - РИА Новости, 07.09.2021
В Саратовской области арестовали обвиняемых в убийстве знакомого
Суд в городе Балаково Саратовской области арестовал троих местных жителей по обвинению в убийстве знакомого, который сначала был избит до потери сознания, а... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:20
2021-09-07T13:20
происшествия
балаково
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Суд в городе Балаково Саратовской области арестовал троих местных жителей по обвинению в убийстве знакомого, который сначала был избит до потери сознания, а затем с привязанным к телу колесом сброшен в оросительный канал, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером 31 августа трое обвиняемых во время застолья в одном из заведений общепита в Балакове вспомнили давние обиды на общего 42-летнего знакомого, которого по телефону вызвали на встречу во дворе дома по улице Шевченко. Там пьяная компания стала предъявлять знакомому претензии бытового характера, а затем избила его, в том числе бейсбольной битой по голове, от чего потерпевший потерял сознание. После этого обвиняемые бросили знакомого в багажник машины и вывезли за город, где привязали к его телу запасное автомобильное колесо и сбросили в оросительный канал."В кратчайший срок установлены мужчины, причастные к совершению противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей 30, 37 и 40 лет. Следователем СК на основе собранных доказательств мужчинам предъявлено обвинение в убийстве. В ходе проверки показаний на месте мужчины рассказали обо всех обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Фигуранты дела обвиняются по статье УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20210904/sud-1748720455.html
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происшествия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:20 07.09.2021
 
В Саратовской области арестовали обвиняемых в убийстве знакомого

СК6 В Саратовской области арестовали обвиняемых в избиении и убийстве знакомого

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Суд в городе Балаково Саратовской области арестовал троих местных жителей по обвинению в убийстве знакомого, который сначала был избит до потери сознания, а затем с привязанным к телу колесом сброшен в оросительный канал, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 31 августа трое обвиняемых во время застолья в одном из заведений общепита в Балакове вспомнили давние обиды на общего 42-летнего знакомого, которого по телефону вызвали на встречу во дворе дома по улице Шевченко. Там пьяная компания стала предъявлять знакомому претензии бытового характера, а затем избила его, в том числе бейсбольной битой по голове, от чего потерпевший потерял сознание. После этого обвиняемые бросили знакомого в багажник машины и вывезли за город, где привязали к его телу запасное автомобильное колесо и сбросили в оросительный канал.
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"В кратчайший срок установлены мужчины, причастные к совершению противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей 30, 37 и 40 лет. Следователем СК на основе собранных доказательств мужчинам предъявлено обвинение в убийстве. В ходе проверки показаний на месте мужчины рассказали обо всех обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Фигуранты дела обвиняются по статье УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
 
ПроисшествияБалаковоСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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