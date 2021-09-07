https://ria.ru/20210907/saratov-1748998432.html

Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом

Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом - РИА Новости, 07.09.2021

Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:43

2021-09-07T12:43

2021-09-07T13:20

саратов

саратовская область

денис мантуров

михаил мишустин

эр-телеком холдинг

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749007819_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_1bdc23c147aa10039a238a0761086250.jpg

САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов, передаёт корреспондент РИА Новости.Там он посетит ряд объектов социальной, транспортной и производственной сфер.В частности, в программе визита главы правительства значится осмотр строящейся областной инфекционной больницы на 400 коек, которая должна быть введена в эксплуатацию уже в текущем году.Мишустину также презентуют проект строительства нового областного клинического противотуберкулезного диспансера.Кроме этого, глава кабмина в рамках своего визита в Саратов посетит Кировское трамвайное депо, где премьеру расскажут о проекте модернизации городского электротранспорта. Также Мишустин побывает в технопарке Almaz-Digital. Планируется, что он будет специализироваться на разработках в сфере информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники и связи.Технопарк создаётся на площадях Центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры (ЦНИИА). Ожидается, что в рамках реализации проекта, которое запланировано на 2021-2025 годы, будет создано до 4 000 высокотехнологичных рабочих мест.Среди возможных якорных резидентов технопарка значатся такие компании, как "ЭР-Телеком Холдинг", АО "Почта России", Группа компаний "Рубеж".В графике визита Мишустина также запланированы переговоры с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.В поездке премьера сопровождают министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748334712.html

https://realty.ria.ru/20210827/ulyanovsk-1747454678.html

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, саратовская область, денис мантуров, михаил мишустин, эр-телеком холдинг, михаил мурашко