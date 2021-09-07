12:43 07.09.2021 (обновлено: 13:20 07.09.2021)
Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом
Премьер-министр России Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения строящейся Областной инфекционной больницы в Саратове
САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Там он посетит ряд объектов социальной, транспортной и производственной сфер.
В частности, в программе визита главы правительства значится осмотр строящейся областной инфекционной больницы на 400 коек, которая должна быть введена в эксплуатацию уже в текущем году.
Мишустину также презентуют проект строительства нового областного клинического противотуберкулезного диспансера.
Кроме этого, глава кабмина в рамках своего визита в Саратов посетит Кировское трамвайное депо, где премьеру расскажут о проекте модернизации городского электротранспорта. Также Мишустин побывает в технопарке Almaz-Digital. Планируется, что он будет специализироваться на разработках в сфере информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники и связи.
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Технопарк создаётся на площадях Центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры (ЦНИИА). Ожидается, что в рамках реализации проекта, которое запланировано на 2021-2025 годы, будет создано до 4 000 высокотехнологичных рабочих мест.
Среди возможных якорных резидентов технопарка значатся такие компании, как "ЭР-Телеком Холдинг", АО "Почта России", Группа компаний "Рубеж".
В графике визита Мишустина также запланированы переговоры с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.
В поездке премьера сопровождают министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.