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Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом
Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом - РИА Новости, 07.09.2021
Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:43
2021-09-07T13:20
саратов
саратовская область
денис мантуров
михаил мишустин
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов, передаёт корреспондент РИА Новости.Там он посетит ряд объектов социальной, транспортной и производственной сфер.В частности, в программе визита главы правительства значится осмотр строящейся областной инфекционной больницы на 400 коек, которая должна быть введена в эксплуатацию уже в текущем году.Мишустину также презентуют проект строительства нового областного клинического противотуберкулезного диспансера.Кроме этого, глава кабмина в рамках своего визита в Саратов посетит Кировское трамвайное депо, где премьеру расскажут о проекте модернизации городского электротранспорта. Также Мишустин побывает в технопарке Almaz-Digital. Планируется, что он будет специализироваться на разработках в сфере информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники и связи.Технопарк создаётся на площадях Центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры (ЦНИИА). Ожидается, что в рамках реализации проекта, которое запланировано на 2021-2025 годы, будет создано до 4 000 высокотехнологичных рабочих мест.Среди возможных якорных резидентов технопарка значатся такие компании, как "ЭР-Телеком Холдинг", АО "Почта России", Группа компаний "Рубеж".В графике визита Мишустина также запланированы переговоры с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.В поездке премьера сопровождают министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748334712.html
https://realty.ria.ru/20210827/ulyanovsk-1747454678.html
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саратов, саратовская область, денис мантуров, михаил мишустин, эр-телеком холдинг, михаил мурашко
12:43 07.09.2021 (обновлено: 13:20 07.09.2021)
 
Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом

Премьер-министр России Мишустин прибыл в Саратов с рабочим визитом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения строящейся Областной инфекционной больницы в Саратове
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения строящейся Областной инфекционной больницы в Саратове - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Там он посетит ряд объектов социальной, транспортной и производственной сфер.
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В частности, в программе визита главы правительства значится осмотр строящейся областной инфекционной больницы на 400 коек, которая должна быть введена в эксплуатацию уже в текущем году.
Мишустину также презентуют проект строительства нового областного клинического противотуберкулезного диспансера.
Кроме этого, глава кабмина в рамках своего визита в Саратов посетит Кировское трамвайное депо, где премьеру расскажут о проекте модернизации городского электротранспорта. Также Мишустин побывает в технопарке Almaz-Digital. Планируется, что он будет специализироваться на разработках в сфере информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники и связи.
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Технопарк создаётся на площадях Центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры (ЦНИИА). Ожидается, что в рамках реализации проекта, которое запланировано на 2021-2025 годы, будет создано до 4 000 высокотехнологичных рабочих мест.
Среди возможных якорных резидентов технопарка значатся такие компании, как "ЭР-Телеком Холдинг", АО "Почта России", Группа компаний "Рубеж".
В графике визита Мишустина также запланированы переговоры с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.
В поездке премьера сопровождают министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
 
СаратовСаратовская областьДенис МантуровМихаил МишустинЭР-Телеком ХолдингМихаил Мурашко
 
 
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