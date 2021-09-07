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Число зарегистрированных самозанятых достигло трех миллионов человек
Число зарегистрированных самозанятых достигло трех миллионов человек - РИА Новости, 07.09.2021
Число зарегистрированных самозанятых достигло трех миллионов человек
Число зарегистрированных самозанятых в РФ достигло 3 миллионов человек, за время действия этого специального налогового режима они получили свыше 587 миллиардов РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:49
2021-09-07T17:49
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Число зарегистрированных самозанятых в РФ достигло 3 миллионов человек, за время действия этого специального налогового режима они получили свыше 587 миллиардов рублей доходов, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен с 2019 года, и сейчас он действует на территории всей страны. "Ежедневно в качестве новых плательщиков НПД регистрируется более 5,8 тысячи человек, их средний возраст составляет 30-40 лет", - сообщили в ведомстве."Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 3 миллионов человек. За время эксперимента они сформировали более 453 миллионов чеков и получили свыше 587 миллиардов рублей доходов", - подсчитали в ФНС.Более половины (57%) самозанятых являются представителями так называемого "поколения Y", то есть рождены с 1985 по 2003 год. Их среднемесячный доход составляет около 25 тысяч рублей. При этом наибольшая зарплата у оказывающих информационные услуги, а наименьшая – у парикмахеров. Основными видами деятельности этого поколения самозанятых являются строительные, ремонтные и маркетинговые услуги, услуги по доставке, перевозка пассажиров.На "поколение X", с 1964 по 1984 год рождения, приходится около 35% самозанятых. Они в среднем зарабатывают около 32 тысяч рублей в месяц. Наибольший доход у оказывающих услуги в области маркетинговых исследований, а наименьший – у парикмахеров. К популярным видам деятельности "поколения X" относятся перевозка пассажиров, строительные (ремонтные) услуги, сдача квартир в аренду.На "поколение беби-бумеров", 1963 года рождения и старше, приходится около 5% самозанятых. Они используют режим в основном для получения пассивного дохода, например от сдачи в аренду квартир. Их средний доход составляет около 34 тысяч рублей в месяц, наиболее оплачиваемые профессии тут - диетолог и мастер-отделочник. На самое молодое "поколение Z", 2004 года рождения и младше, приходится примерно 1% пользователей режима, они в основном занимаются доставкой товаров и работают в IT-сфере, получая средний доход около 10 тысяч рублей в месяц.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. При этом, по данным ФНС, около 40% доходов самозанятых регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения "Мой налог".
https://ria.ru/20210902/samozanyatye-1748269847.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
17:49 07.09.2021
 
Число зарегистрированных самозанятых достигло трех миллионов человек

ФНС: число зарегистрированных самозанятых в России достигло трех миллионов человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Число зарегистрированных самозанятых в РФ достигло 3 миллионов человек, за время действия этого специального налогового режима они получили свыше 587 миллиардов рублей доходов, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен с 2019 года, и сейчас он действует на территории всей страны. "Ежедневно в качестве новых плательщиков НПД регистрируется более 5,8 тысячи человек, их средний возраст составляет 30-40 лет", - сообщили в ведомстве.
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"Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 3 миллионов человек. За время эксперимента они сформировали более 453 миллионов чеков и получили свыше 587 миллиардов рублей доходов", - подсчитали в ФНС.
Более половины (57%) самозанятых являются представителями так называемого "поколения Y", то есть рождены с 1985 по 2003 год. Их среднемесячный доход составляет около 25 тысяч рублей. При этом наибольшая зарплата у оказывающих информационные услуги, а наименьшая – у парикмахеров. Основными видами деятельности этого поколения самозанятых являются строительные, ремонтные и маркетинговые услуги, услуги по доставке, перевозка пассажиров.
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На "поколение X", с 1964 по 1984 год рождения, приходится около 35% самозанятых. Они в среднем зарабатывают около 32 тысяч рублей в месяц. Наибольший доход у оказывающих услуги в области маркетинговых исследований, а наименьший – у парикмахеров. К популярным видам деятельности "поколения X" относятся перевозка пассажиров, строительные (ремонтные) услуги, сдача квартир в аренду.
На "поколение беби-бумеров", 1963 года рождения и старше, приходится около 5% самозанятых. Они используют режим в основном для получения пассивного дохода, например от сдачи в аренду квартир. Их средний доход составляет около 34 тысяч рублей в месяц, наиболее оплачиваемые профессии тут - диетолог и мастер-отделочник. На самое молодое "поколение Z", 2004 года рождения и младше, приходится примерно 1% пользователей режима, они в основном занимаются доставкой товаров и работают в IT-сфере, получая средний доход около 10 тысяч рублей в месяц.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. При этом, по данным ФНС, около 40% доходов самозанятых регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения "Мой налог".
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