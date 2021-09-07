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Усс поручил отреставрировать "Норильский Петербург"
Усс поручил отреставрировать "Норильский Петербург" - РИА Новости, 07.09.2021
Усс поручил отреставрировать "Норильский Петербург"
Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил в рамках реновации к 2022 году полностью отреставрировать центральную часть Норильска, именуемую "заполярным РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:55
2021-09-07T14:55
общество
красноярский край
александр усс
россия
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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил в рамках реновации к 2022 году полностью отреставрировать центральную часть Норильска, именуемую "заполярным Петербургом", сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, Усс с рабочей поездкой посетил Норильск, где осмотрел Надежинский металлургический комбинат, ТЭЦ-3 и провел совещание по вопросам социально-экономического развития города.Работа над комплексным планом социально-экономического развития Норильска до 2035 года велась полгода и в настоящее время он полностью сверстан и направлен на утверждение в правительство России. Фактически план уже начали реализовывать, на многих объектах идут работы. Это касается расселения аварийного жилья, стартовала подготовка к капитальному ремонту коммунальных сетей, началась модернизация коллекторного хозяйства. Специалисты приступили к проектно-изыскательским работам на пяти объектах по термостабилизации грунтов.По данным пресс-службы, 21 сентября состоится первый этап международного конкурса по разработке архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Участникам конкурса необходимо представить свой взгляд на развитие города с учетом климата и исторической застройки. В финал выйдут всего три команды, которые и будут бороться за итоговую победу и денежный приз. Окончательные итоги подведут в марте следующего года."При реновации Норильска мы должны заглянуть в завтрашний день, чтобы строить не пяти-, девятиэтажки, спроектированные когда-то для средней полосы, а использовать самые современные строительные технологии, апробированные в северных странах. Поэтому я считаю совершенно правильным объявление международного конкурса по архитектурно-строительным решениям", - приводит пресс-служба слова губернатора."Тем не менее, думая о новом, необходимо уметь сохранить и историю. Речь идёт о центральной части города, благодаря которой Норильск называют "заполярным Петербургом". Нужно, чтобы к следующему году тут появились зоны относительного благополучия, которые дают представление о том, каким мы видим современный Норильск. Например, в центральной части должны быть отремонтированы все фасады, все дворы, улицы, включая линии электропередачи, чтобы, пускай не во всем городе, а в отдельной его части, можно было продемонстрировать модель Норильска будущего", - подчеркнул Усс.В пресс-службе отметили, что во время визита на Надеждинский металлургический завод главе региона рассказали, как выполняются мероприятия по реализации "Серного проекта". Губернатор осмотрел стройку цеха нейтрализации серной кислоты. Строительство планируют завершить в 2023 году. В результате реализации проекта выбросы диоксида серы (SO2) должны будут снизиться на 45% по сравнению с 2015 годом.На территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Усс проинспектировал ход работ по рекультивации и восстановлению загрязненной и деградированной почвы, пострадавшей в результате аварийного разлива дизельного топлива в мае 2020 года. Согласно проекту рекультивации земель, дальнейшая работа предполагает восстановление плодородного слоя и природной экосистемы. В 2021–2022 годы планируется выполнить биологические мероприятия по восстановлению хозяйственной и экологической ценности земель, направленные на улучшение агрофизических, агрохимических и биохимических свойств почвы.В феврале 2021 года между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы.Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено 19,8 миллиарда рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большую часть этой суммы вложит "Норникель". Краевые власти намерены продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны в том числе и на предложениях жителей Норильска.
https://realty.ria.ru/20210906/goroda-1748886959.html
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общество, красноярский край, александр усс, россия
14:55 07.09.2021
 
Усс поручил отреставрировать "Норильский Петербург"

Глава Красноярского края Усс поручил к 2022 году отреставрировать "Норильский Петербург"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил в рамках реновации к 2022 году полностью отреставрировать центральную часть Норильска, именуемую "заполярным Петербургом", сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, Усс с рабочей поездкой посетил Норильск, где осмотрел Надежинский металлургический комбинат, ТЭЦ-3 и провел совещание по вопросам социально-экономического развития города.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День третий - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 15:51
Усс: потенциал Красноярского края создает предпосылки для новых городов
Работа над комплексным планом социально-экономического развития Норильска до 2035 года велась полгода и в настоящее время он полностью сверстан и направлен на утверждение в правительство России. Фактически план уже начали реализовывать, на многих объектах идут работы. Это касается расселения аварийного жилья, стартовала подготовка к капитальному ремонту коммунальных сетей, началась модернизация коллекторного хозяйства. Специалисты приступили к проектно-изыскательским работам на пяти объектах по термостабилизации грунтов.
По данным пресс-службы, 21 сентября состоится первый этап международного конкурса по разработке архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Участникам конкурса необходимо представить свой взгляд на развитие города с учетом климата и исторической застройки. В финал выйдут всего три команды, которые и будут бороться за итоговую победу и денежный приз. Окончательные итоги подведут в марте следующего года.
"При реновации Норильска мы должны заглянуть в завтрашний день, чтобы строить не пяти-, девятиэтажки, спроектированные когда-то для средней полосы, а использовать самые современные строительные технологии, апробированные в северных странах. Поэтому я считаю совершенно правильным объявление международного конкурса по архитектурно-строительным решениям", - приводит пресс-служба слова губернатора.
"Тем не менее, думая о новом, необходимо уметь сохранить и историю. Речь идёт о центральной части города, благодаря которой Норильск называют "заполярным Петербургом". Нужно, чтобы к следующему году тут появились зоны относительного благополучия, которые дают представление о том, каким мы видим современный Норильск. Например, в центральной части должны быть отремонтированы все фасады, все дворы, улицы, включая линии электропередачи, чтобы, пускай не во всем городе, а в отдельной его части, можно было продемонстрировать модель Норильска будущего", - подчеркнул Усс.
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Первая солнечная электростанция появится в Красноярском крае в Эвенкии
В пресс-службе отметили, что во время визита на Надеждинский металлургический завод главе региона рассказали, как выполняются мероприятия по реализации "Серного проекта". Губернатор осмотрел стройку цеха нейтрализации серной кислоты. Строительство планируют завершить в 2023 году. В результате реализации проекта выбросы диоксида серы (SO2) должны будут снизиться на 45% по сравнению с 2015 годом.
На территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Усс проинспектировал ход работ по рекультивации и восстановлению загрязненной и деградированной почвы, пострадавшей в результате аварийного разлива дизельного топлива в мае 2020 года. Согласно проекту рекультивации земель, дальнейшая работа предполагает восстановление плодородного слоя и природной экосистемы. В 2021–2022 годы планируется выполнить биологические мероприятия по восстановлению хозяйственной и экологической ценности земель, направленные на улучшение агрофизических, агрохимических и биохимических свойств почвы.
В феврале 2021 года между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы.
Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено 19,8 миллиарда рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большую часть этой суммы вложит "Норникель". Краевые власти намерены продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны в том числе и на предложениях жителей Норильска.
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ОбществоКрасноярский крайАлександр УссРоссия
 
 
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