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РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября
РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября - РИА Новости, 07.09.2021
РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября
Регистрация для участия в первой онлайн-выставке российских товаров и услуг на глобальной платформе Alibaba.com продлена до 20 сентября, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:51
2021-09-07T12:51
экономика
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Регистрация для участия в первой онлайн-выставке российских товаров и услуг на глобальной платформе Alibaba.com продлена до 20 сентября, сообщает РЭЦ.Организаторами мероприятия выступят сама площадка Alibaba.com, Российский экспортный центр и сервисные партнеры площадки Alibaba.com в России.Чтобы принять участие, необходимо до 20 сентября зарегистрироваться в статусе "Золотого поставщика" на площадке Alibaba.com и иметь не менее 30 загруженных товарных карточек.Для старта желающим нужно обратиться в региональный Центр поддержки экспорта и обсудить алгоритм размещения на площадке, участие в предстоящем мероприятии, а также возможности получения поддержки на этапе подготовки к участию в онлайн-выставке. Контакты всех региональных Центров доступны на сайте РЭЦ.
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экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)
12:51 07.09.2021
 

РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Регистрация для участия в первой онлайн-выставке российских товаров и услуг на глобальной платформе Alibaba.com продлена до 20 сентября, сообщает РЭЦ.
"Alibaba.com продлила до 20 сентября сроки регистрации на платформе для российских компаний, заинтересованных в участии в масштабной В2В онлайн-выставке Russian On-Line Trade Show, которая состоится 4-17 октября на платформе Alibaba.com", - говорится в сообщении.
Организаторами мероприятия выступят сама площадка Alibaba.com, Российский экспортный центр и сервисные партнеры площадки Alibaba.com в России.
"Российские производители станут центром внимания на главных страницах платформы Alibaba.com и смогут представить свои товары и услуги не только на своих витринах, но и в формате прямых трансляций и видео-презентаций, а также прямой аудио- и видео-связи с потенциальными покупателями со всего мира", - отмечает центр.
Чтобы принять участие, необходимо до 20 сентября зарегистрироваться в статусе "Золотого поставщика" на площадке Alibaba.com и иметь не менее 30 загруженных товарных карточек.
Для старта желающим нужно обратиться в региональный Центр поддержки экспорта и обсудить алгоритм размещения на площадке, участие в предстоящем мероприятии, а также возможности получения поддержки на этапе подготовки к участию в онлайн-выставке. Контакты всех региональных Центров доступны на сайте РЭЦ.
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ЭкономикаРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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