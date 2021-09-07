РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Регистрация для участия в первой онлайн-выставке российских товаров и услуг на глобальной платформе Alibaba.com продлена до 20 сентября, сообщает РЭЦ.
"Alibaba.com продлила до 20 сентября сроки регистрации на платформе для российских компаний, заинтересованных в участии в масштабной В2В онлайн-выставке Russian On-Line Trade Show, которая состоится 4-17 октября на платформе Alibaba.com", - говорится в сообщении.
Организаторами мероприятия выступят сама площадка Alibaba.com, Российский экспортный центр и сервисные партнеры площадки Alibaba.com в России.
"Российские производители станут центром внимания на главных страницах платформы Alibaba.com и смогут представить свои товары и услуги не только на своих витринах, но и в формате прямых трансляций и видео-презентаций, а также прямой аудио- и видео-связи с потенциальными покупателями со всего мира", - отмечает центр.
Чтобы принять участие, необходимо до 20 сентября зарегистрироваться в статусе "Золотого поставщика" на площадке Alibaba.com и иметь не менее 30 загруженных товарных карточек.
Для старта желающим нужно обратиться в региональный Центр поддержки экспорта и обсудить алгоритм размещения на площадке, участие в предстоящем мероприятии, а также возможности получения поддержки на этапе подготовки к участию в онлайн-выставке. Контакты всех региональных Центров доступны на сайте РЭЦ.
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