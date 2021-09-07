https://ria.ru/20210907/registratsiya-1749000715.html

РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября

РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября - РИА Новости, 07.09.2021

РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября

Регистрация для участия в первой онлайн-выставке российских товаров и услуг на глобальной платформе Alibaba.com продлена до 20 сентября, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:51

2021-09-07T12:51

2021-09-07T12:51

экономика

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Регистрация для участия в первой онлайн-выставке российских товаров и услуг на глобальной платформе Alibaba.com продлена до 20 сентября, сообщает РЭЦ.Организаторами мероприятия выступят сама площадка Alibaba.com, Российский экспортный центр и сервисные партнеры площадки Alibaba.com в России.Чтобы принять участие, необходимо до 20 сентября зарегистрироваться в статусе "Золотого поставщика" на площадке Alibaba.com и иметь не менее 30 загруженных товарных карточек.Для старта желающим нужно обратиться в региональный Центр поддержки экспорта и обсудить алгоритм размещения на площадке, участие в предстоящем мероприятии, а также возможности получения поддержки на этапе подготовки к участию в онлайн-выставке. Контакты всех региональных Центров доступны на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20210803/golosovanie-1744228277.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)