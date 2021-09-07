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Ставропольский край
https://ria.ru/20210907/radiatory-1749064403.html
Ставрополье вдвое увеличит выпуск алюминиевых радиаторов
Ставрополье вдвое увеличит выпуск алюминиевых радиаторов - РИА Новости, 07.09.2021
Ставрополье вдвое увеличит выпуск алюминиевых радиаторов
Новая производственная линия открылась на Невинномысском радиаторном заводе (НРЗ), что позволит удвоить выпуск алюминиевых радиаторов, сообщает министерство... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:02
2021-09-07T18:02
ставропольский край
технологии
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новая производственная линия открылась на Невинномысском радиаторном заводе (НРЗ), что позволит удвоить выпуск алюминиевых радиаторов, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.Ведомство уточняет, что ежегодно планируется выпускать около 160 тысяч секций биметаллических радиаторов, которые востребованы при строительстве жилья в регионах с холодным климатом.По итогам реализации проекта предприятие рассчитывает занять до 10% российского рынка алюминиевых радиаторов.Новая роботизированная производственная линия стоимостью около 210 миллионов рублей была создана с федеральной и региональной господдержкой в партнерстве с краевым фондом развития промышленности.Как отметил на церемонии запуска линии губернатор края Владимир Владимиров, модернизация существующих и создание новых производств является одним из постоянных приоритетов в экономической политике правительства края."Мы создаём новые производства, в первую очередь, для того, чтобы росло благосостояние жителей края. Это главная задача государства, и такие проекты мы всегда будем поддерживать, развивать региональные индустриальные парки, создавать условия для того, чтобы инвесторам было комфортно работать на Ставрополье. Желаю предприятию не останавливаться на достигнутом и продолжать расти", - сказал глава региона.По его словам, принято решение о докапитализации краевого фонда развития промышленности в 2022 году, чтобы расширить объём помощи, предоставляемой предприятиям Ставрополья.
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технологии, ставропольский край, владимир владимиров
18:02 07.09.2021
 

Ставрополье вдвое увеличит выпуск алюминиевых радиаторов

© Фото : Невинномысский радиаторный заводРабочие на производстве Невинномысского радиаторного завода
Рабочие на производстве Невинномысского радиаторного завода - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Невинномысский радиаторный завод
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СТАВРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новая производственная линия открылась на Невинномысском радиаторном заводе (НРЗ), что позволит удвоить выпуск алюминиевых радиаторов, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
"Реализованный на предприятии инвестпроект по развитию производства позволяет расширить объемы и ассортимент выпуска продукции. Завод получил возможность более чем вдвое увеличить выпуск алюминиевых радиаторных секций – с 1,5 миллиона до 4 миллионов штук в год", - говорится в сообщении министерства.
Ведомство уточняет, что ежегодно планируется выпускать около 160 тысяч секций биметаллических радиаторов, которые востребованы при строительстве жилья в регионах с холодным климатом.
По итогам реализации проекта предприятие рассчитывает занять до 10% российского рынка алюминиевых радиаторов.
Новая роботизированная производственная линия стоимостью около 210 миллионов рублей была создана с федеральной и региональной господдержкой в партнерстве с краевым фондом развития промышленности.
Как отметил на церемонии запуска линии губернатор края Владимир Владимиров, модернизация существующих и создание новых производств является одним из постоянных приоритетов в экономической политике правительства края.
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"Мы создаём новые производства, в первую очередь, для того, чтобы росло благосостояние жителей края. Это главная задача государства, и такие проекты мы всегда будем поддерживать, развивать региональные индустриальные парки, создавать условия для того, чтобы инвесторам было комфортно работать на Ставрополье. Желаю предприятию не останавливаться на достигнутом и продолжать расти", - сказал глава региона.
По его словам, принято решение о докапитализации краевого фонда развития промышленности в 2022 году, чтобы расширить объём помощи, предоставляемой предприятиям Ставрополья.
 
Ставропольский крайТехнологииСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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