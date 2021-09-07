https://ria.ru/20210907/radiatory-1749064403.html

Ставрополье вдвое увеличит выпуск алюминиевых радиаторов

Ставрополье вдвое увеличит выпуск алюминиевых радиаторов - РИА Новости, 07.09.2021

Ставрополье вдвое увеличит выпуск алюминиевых радиаторов

Новая производственная линия открылась на Невинномысском радиаторном заводе (НРЗ), что позволит удвоить выпуск алюминиевых радиаторов, сообщает министерство... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:02

2021-09-07T18:02

2021-09-07T18:02

ставропольский край

технологии

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новая производственная линия открылась на Невинномысском радиаторном заводе (НРЗ), что позволит удвоить выпуск алюминиевых радиаторов, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.Ведомство уточняет, что ежегодно планируется выпускать около 160 тысяч секций биметаллических радиаторов, которые востребованы при строительстве жилья в регионах с холодным климатом.По итогам реализации проекта предприятие рассчитывает занять до 10% российского рынка алюминиевых радиаторов.Новая роботизированная производственная линия стоимостью около 210 миллионов рублей была создана с федеральной и региональной господдержкой в партнерстве с краевым фондом развития промышленности.Как отметил на церемонии запуска линии губернатор края Владимир Владимиров, модернизация существующих и создание новых производств является одним из постоянных приоритетов в экономической политике правительства края."Мы создаём новые производства, в первую очередь, для того, чтобы росло благосостояние жителей края. Это главная задача государства, и такие проекты мы всегда будем поддерживать, развивать региональные индустриальные парки, создавать условия для того, чтобы инвесторам было комфортно работать на Ставрополье. Желаю предприятию не останавливаться на достигнутом и продолжать расти", - сказал глава региона.По его словам, принято решение о докапитализации краевого фонда развития промышленности в 2022 году, чтобы расширить объём помощи, предоставляемой предприятиям Ставрополья.

https://ria.ru/20210809/tsentry-1745022252.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ставропольский край, владимир владимиров