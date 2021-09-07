В Киеве заявили, что Украине не обойтись без США при создании системы ПВО
Экс-глава МИД Украины Климкин: Киеву не обойтись без США при создании системы ПВО
© AP Photo / Efrem LukatskyЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Создание и развитие на Украине собственной системы ПВО требует много времени и средств, которые в разы превышает оборонный бюджет страны, поэтому Киеву не обойтись в этом вопросе без США, считает бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. Пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров выразил мнение, что это заявление нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант. Он добавил, что это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа".
"На самом деле любые расходы на нее (систему ПВО – ред.) превышают наш оборонный бюджет в разы. Или мы ее просто берем у американцев… или мы это покупаем, или разрабатываем. В любом случае это годы, а нам нужно обеспечивать безопасность сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому без сотрудничества с американцами мы не обойдемся", - заявил Климкин в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.
По его словам, президент США Джо Байден в случае полномасштабной войны на Украине сможет начертить президенту РФ Владимиру Путину красную линию.
"Байден может поставить красную линию Путину. И прекрасно понятно, что если начнутся авиационные или ракетные атаки, то Россия попадет в абсолютно другую реальность, а не просто в изоляцию. А вот Байден не может поставить красную линию Путину, если тот пойдет на масштабную гибридную дестабилизацию - от социально-экономической до информационной. Поэтому нам американцы и говорят постоянно: верховенство права, стойкость и стабильность общества", - добавил он.
Ранее в Киеве предложили развернуть средства ПВО США на территории Украины, так как украинские власти обеспокоены якобы имеющимися намерениями РФ разместить ядерное оружие в Крыму. В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа.