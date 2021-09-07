https://ria.ru/20210907/pvo-1748949870.html

В Киеве заявили, что Украине не обойтись без США при создании системы ПВО

В Киеве заявили, что Украине не обойтись без США при создании системы ПВО - РИА Новости, 07.09.2021

В Киеве заявили, что Украине не обойтись без США при создании системы ПВО

Создание и развитие на Украине собственной системы ПВО требует много времени и средств, которые в разы превышает оборонный бюджет страны, поэтому Киеву не... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T01:18

2021-09-07T01:18

2021-09-07T01:18

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джо байден

нато

павел климкин

мария захарова

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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Создание и развитие на Украине собственной системы ПВО требует много времени и средств, которые в разы превышает оборонный бюджет страны, поэтому Киеву не обойтись в этом вопросе без США, считает бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. Пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров выразил мнение, что это заявление нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант. Он добавил, что это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа".По его словам, президент США Джо Байден в случае полномасштабной войны на Украине сможет начертить президенту РФ Владимиру Путину красную линию.Ранее в Киеве предложили развернуть средства ПВО США на территории Украины, так как украинские власти обеспокоены якобы имеющимися намерениями РФ разместить ядерное оружие в Крыму. В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа.

https://ria.ru/20210907/kuleba-1748947051.html

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сша

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, нато, павел климкин, мария захарова, алексей резников, россия