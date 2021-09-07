https://ria.ru/20210907/putin-1749018325.html
Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 07.09.2021
Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:04
2021-09-07T14:04
2021-09-07T14:04
политика
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У нас достаточно напряженный рабочий день будет в четверг. Очень обширный график запланирован. Помимо рабочего визита президента Белоруссии (Александра) Лукашенко - это будут двусторонние переговоры. Потом большая пресс-конференция. Запланированы еще несколько мероприятий, в том числе и саммит БРИКС в режиме видеоконференции. И соберет на заседание российский оргкомитет "Победа", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210906/lukashenko-1748839148.html
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политика, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, брикс
Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
Путин 9 сентября встретится с Лукашенко и проведет заседание оргкомитета "Победа"