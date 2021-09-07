Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/putin-1749018325.html
Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 07.09.2021
Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:04
2021-09-07T14:04
политика
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228664_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_4eabe5be686e624ab2770700f65b8313.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У нас достаточно напряженный рабочий день будет в четверг. Очень обширный график запланирован. Помимо рабочего визита президента Белоруссии (Александра) Лукашенко - это будут двусторонние переговоры. Потом большая пресс-конференция. Запланированы еще несколько мероприятий, в том числе и саммит БРИКС в режиме видеоконференции. И соберет на заседание российский оргкомитет "Победа", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210906/lukashenko-1748839148.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228664_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_d7a7705621be045d081bf548873b58a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, брикс
14:04 07.09.2021
 
Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"

Путин 9 сентября встретится с Лукашенко и проведет заседание оргкомитета "Победа"

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"У нас достаточно напряженный рабочий день будет в четверг. Очень обширный график запланирован. Помимо рабочего визита президента Белоруссии (Александра) Лукашенко - это будут двусторонние переговоры. Потом большая пресс-конференция. Запланированы еще несколько мероприятий, в том числе и саммит БРИКС в режиме видеоконференции. И соберет на заседание российский оргкомитет "Победа", - рассказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 11:52Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере
 
ПолитикаБелоруссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния