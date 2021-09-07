https://ria.ru/20210907/putin-1749018325.html

Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"

Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 07.09.2021

Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"

Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:04

2021-09-07T14:04

2021-09-07T14:04

политика

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

брикс

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У нас достаточно напряженный рабочий день будет в четверг. Очень обширный график запланирован. Помимо рабочего визита президента Белоруссии (Александра) Лукашенко - это будут двусторонние переговоры. Потом большая пресс-конференция. Запланированы еще несколько мероприятий, в том числе и саммит БРИКС в режиме видеоконференции. И соберет на заседание российский оргкомитет "Победа", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210906/lukashenko-1748839148.html

белоруссия

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2021

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политика, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, брикс