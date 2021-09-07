https://ria.ru/20210907/puteshestviya-1748976977.html

Туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях

Туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях - РИА Новости, 07.09.2021

Туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях

Сервис поездок выяснил, что больше всего раздражает туристов во время путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:50

2021-09-07T12:50

2021-09-07T12:50

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сервис поездок выяснил, что больше всего раздражает туристов во время путешествий, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие более 2100 человек. Самым раздражающим фактором для большинства респондентов стали плохие дороги. За такой вариант ответа проголосовало 40 процентов. Грязные туалеты вызывают негативные эмоции у 18 процентов опрошенных.На третьем месте — ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, которые мешают наслаждаться отдыхом 12 процентам путешественников. На четвертом — низкий уровень сервиса и проблема с вывозом мусора, за эти варианты ответов проголосовало по семь процентов респондентов. Еще шесть процентов путешественников расстраивает отсутствие инфраструктуры в регионах. Столько же опрошенных недовольны большим количеством туристов.Невкусная еда и отношение местных жителей к приезжим расстраивают путешественников меньше всего: эти факторы, как причину раздражения в поездке, выбрали по два процента участников опроса.

https://ria.ru/20210905/puteshestviya-1748556954.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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