https://ria.ru/20210907/puteshestviya-1748976977.html
Туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях
Туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях - РИА Новости, 07.09.2021
Туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях
Сервис поездок выяснил, что больше всего раздражает туристов во время путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:50
2021-09-07T12:50
2021-09-07T12:50
туризм
новости - туризм
туристы
туту.ру
туризм
отдых на море
путешествия
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151594/61/1515946124_0:67:6618:3790_1920x0_80_0_0_3572a84306db7bca80bcb087dede2b79.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сервис поездок выяснил, что больше всего раздражает туристов во время путешествий, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие более 2100 человек. Самым раздражающим фактором для большинства респондентов стали плохие дороги. За такой вариант ответа проголосовало 40 процентов. Грязные туалеты вызывают негативные эмоции у 18 процентов опрошенных.На третьем месте — ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, которые мешают наслаждаться отдыхом 12 процентам путешественников. На четвертом — низкий уровень сервиса и проблема с вывозом мусора, за эти варианты ответов проголосовало по семь процентов респондентов. Еще шесть процентов путешественников расстраивает отсутствие инфраструктуры в регионах. Столько же опрошенных недовольны большим количеством туристов.Невкусная еда и отношение местных жителей к приезжим расстраивают путешественников меньше всего: эти факторы, как причину раздражения в поездке, выбрали по два процента участников опроса.
https://ria.ru/20210905/puteshestviya-1748556954.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151594/61/1515946124_738:0:5881:3857_1920x0_80_0_0_352dee01604bd70ac44c55d5768eb98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, отдых на море, путешествия, отдых
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сервис поездок выяснил, что больше всего раздражает туристов во время путешествий, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие более 2100 человек. Самым раздражающим фактором для большинства респондентов стали плохие дороги. За такой вариант ответа проголосовало 40 процентов. Грязные туалеты вызывают негативные эмоции у 18 процентов опрошенных.
На третьем месте — ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, которые мешают наслаждаться отдыхом 12 процентам путешественников. На четвертом — низкий уровень сервиса и проблема с вывозом мусора, за эти варианты ответов проголосовало по семь процентов респондентов. Еще шесть процентов путешественников расстраивает отсутствие инфраструктуры в регионах. Столько же опрошенных недовольны большим количеством туристов.
Невкусная еда и отношение местных жителей к приезжим расстраивают путешественников меньше всего: эти факторы, как причину раздражения в поездке, выбрали по два процента участников опроса.