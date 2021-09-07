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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210907/ptitsy-1748971209.html
Более 10 краснокнижных птиц выявили в подмосковной Рузе
Более 10 краснокнижных птиц выявили в подмосковной Рузе - РИА Новости, 07.09.2021
Более 10 краснокнижных птиц выявили в подмосковной Рузе
Более 10 видов птиц включенных в Красную книгу выявили на территории рекреационной зоны "Косино" Рузского городского округа Московской области, говорится в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:22
2021-09-07T10:39
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новости - туризм
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 10 видов птиц включенных в Красную книгу выявили на территории рекреационной зоны "Косино" Рузского городского округа Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.Проектируемая рекреационная зона расположена вблизи Озернинского водохранилища и включает ценные экосистемы: лесные массивы, болота, акватории рек Хлынья, Оселье и Вейна. Ранее сообщалось, что в границах будущей ООПТ подтверждено обитание речной выдры. В ходе последнего обследования территории удалось подтвердить местообитание 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу Московской области."Специалисты подтвердили, что в проектируемой ООПТ обитают белый аист и черный коршун, два вида редких дятлов, а также турухтан, большой улит, кедровка, фифи, травник, осоед и луговой лунь", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Андрея Разина.
https://ria.ru/20210831/beshenstvo-1748041282.html
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природа, московская область (подмосковье), новости - туризм
10:22 07.09.2021 (обновлено: 10:39 07.09.2021)
 

Более 10 краснокнижных птиц выявили в подмосковной Рузе

CC BY 4.0 / Министерство экологии и природопользования Московской области / Прибрежная рекреационная зона "Косино" в Рузском городском округе
Прибрежная рекреационная зона Косино в Рузском городском округе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
CC BY 4.0 / Министерство экологии и природопользования Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 10 видов птиц включенных в Красную книгу выявили на территории рекреационной зоны "Косино" Рузского городского округа Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Проектируемая рекреационная зона расположена вблизи Озернинского водохранилища и включает ценные экосистемы: лесные массивы, болота, акватории рек Хлынья, Оселье и Вейна. Ранее сообщалось, что в границах будущей ООПТ подтверждено обитание речной выдры. В ходе последнего обследования территории удалось подтвердить местообитание 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу Московской области.
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