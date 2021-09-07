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SputnikPro запустил экспериментальные лекции в вузах России
SputnikPro запустил экспериментальные лекции в вузах России - РИА Новости, 07.09.2021
SputnikPro запустил экспериментальные лекции в вузах России
Просветительский проект SputnikPro запустил серию экспериментальных лекций в крупных российских университетах. Инициатива Международного информационного... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:26
2021-09-07T17:26
общество
sputnik
россия
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МОСКВА, 07 сент – РИА Новости. Просветительский проект SputnikPro запустил серию экспериментальных лекций в крупных российских университетах. Инициатива Международного информационного агентства и радио Sputnik стала частью проекта "Новая эпоха правды". Перед студентами российских вузов выступят эксперты медиарынка – как российские, так и зарубежные журналисты.Проект стартовал в МГИМО МИД России, на площадке которого перед студентами первого курса Факультета международной журналистики выступили ведущие медиаспециалисты России и Китая. Специальным гостем стал директор английской редакции информационного агентства Xinhua Дэн Юйшань, который презентовал российским студентам свое видение отработки международной повестки в современных реалиях. Пообщались с первокурсниками и представители агентства Sputnik: директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и заместитель директора Объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева. Они поделились мнением о новой информационной войне и деформации стандартов журналистики, а также проанализировали различные подходы к ведению международных коммуникаций.До конца года лекции пройдут и в других российских городах, включая Санкт-Петербург, Пятигорск, Казань и Екатеринбург. Кроме того, проект примут и зарубежные учебные площадки в Китае, Индии, Вьетнаме и Иране.Коллаборация реализуется в рамках грантового проекта Фонда Горчакова с АНО "Центр содействия".SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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общество, sputnik, россия
17:26 07.09.2021
 

SputnikPro запустил экспериментальные лекции в вузах России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 07 сент – РИА Новости. Просветительский проект SputnikPro запустил серию экспериментальных лекций в крупных российских университетах. Инициатива Международного информационного агентства и радио Sputnik стала частью проекта "Новая эпоха правды". Перед студентами российских вузов выступят эксперты медиарынка – как российские, так и зарубежные журналисты.
Проект стартовал в МГИМО МИД России, на площадке которого перед студентами первого курса Факультета международной журналистики выступили ведущие медиаспециалисты России и Китая. Специальным гостем стал директор английской редакции информационного агентства Xinhua Дэн Юйшань, который презентовал российским студентам свое видение отработки международной повестки в современных реалиях. Пообщались с первокурсниками и представители агентства Sputnik: директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и заместитель директора Объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева. Они поделились мнением о новой информационной войне и деформации стандартов журналистики, а также проанализировали различные подходы к ведению международных коммуникаций.
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До конца года лекции пройдут и в других российских городах, включая Санкт-Петербург, Пятигорск, Казань и Екатеринбург. Кроме того, проект примут и зарубежные учебные площадки в Китае, Индии, Вьетнаме и Иране.
Коллаборация реализуется в рамках грантового проекта Фонда Горчакова с АНО "Центр содействия".
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
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Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
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