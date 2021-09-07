https://ria.ru/20210907/preduprezhdenie-1749011271.html

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 07.09.2021

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили на среду штормовое предупреждение в Воронежской области из-за заморозков, столбик термометра опустится до минус 2 градусов, сообщает ГУМЧС по РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:32

2021-09-07T13:32

2021-09-07T13:32

происшествия

общество

воронежская область

погода

россия

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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Спасатели объявили на среду штормовое предупреждение в Воронежской области из-за заморозков, столбик термометра опустится до минус 2 градусов, сообщает ГУМЧС по региону."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях". Ночью и утром 8 сентября 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление - заморозки до 2 градусов мороза", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.Сейчас в Воронежской области 17 градусов тепла.

https://ria.ru/20210907/poteplenie-1748952522.html

воронежская область

россия

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происшествия, общество, воронежская область, погода, россия