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В Хакасии потушили постройку рядом с домом отшельницы Лыковой
В Хакасии потушили постройку рядом с домом отшельницы Лыковой - РИА Новости, 07.09.2021
В Хакасии потушили постройку рядом с домом отшельницы Лыковой
Пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии удалось потушить, ее жилой дом не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:25
2021-09-07T21:41
происшествия
абазинский район
республика хакасия
агафья лыкова
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии удалось потушить, ее жилой дом не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в экстренных службах заявили, что у отшельницы Агафьи Лыковой загорелся сарай на удалении от дома на территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии, отшельница, предварительно, не пострадала."Пожар потушили, дом не поврежден", - сказали в экстренных службах.Пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии удалось потушить силами добровольцев, которые жили с ней, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Хакасии.
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абазинский район
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происшествия, абазинский район, республика хакасия, агафья лыкова, россия
20:25 07.09.2021 (обновлено: 21:41 07.09.2021)
 
В Хакасии потушили постройку рядом с домом отшельницы Лыковой

Экстренные службы: в Хакасии потушили постройку рядом с домом отшельницы Лыковой

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии удалось потушить, ее жилой дом не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в экстренных службах заявили, что у отшельницы Агафьи Лыковой загорелся сарай на удалении от дома на территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии, отшельница, предварительно, не пострадала.
"Пожар потушили, дом не поврежден", - сказали в экстренных службах.
Пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии удалось потушить силами добровольцев, которые жили с ней, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Хакасии.
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ПроисшествияАбазинский районРеспублика ХакасияАгафья ЛыковаРоссия
 
 
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