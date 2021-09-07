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В Хакасии потушили постройку рядом с домом отшельницы Лыковой

В Хакасии потушили постройку рядом с домом отшельницы Лыковой - РИА Новости, 07.09.2021

В Хакасии потушили постройку рядом с домом отшельницы Лыковой

Пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии удалось потушить, ее жилой дом не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T20:25

2021-09-07T20:25

2021-09-07T21:41

происшествия

абазинский район

республика хакасия

агафья лыкова

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии удалось потушить, ее жилой дом не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в экстренных службах заявили, что у отшельницы Агафьи Лыковой загорелся сарай на удалении от дома на территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии, отшельница, предварительно, не пострадала."Пожар потушили, дом не поврежден", - сказали в экстренных службах.Пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии удалось потушить силами добровольцев, которые жили с ней, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Хакасии.

https://ria.ru/20210411/otshelnitsa-1727807926.html

абазинский район

республика хакасия

россия

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происшествия, абазинский район, республика хакасия, агафья лыкова, россия