18:56 07.09.2021 (обновлено: 20:03 07.09.2021)
Суд вынес новый приговор политологу Платошкину
Мосгорсуд смягчил на три месяца приговор политологу Платошкину
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор в 5 лет условно политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, назначив новый в виде условного лишения свободы на 4 года и 9 месяцев по делам о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Обозов.
"Мосгорсуд отменил приговор Гагаринского суда Москвы и постановил новый, к сожалению, снова обвинительный. Платошкину назначили 4 года 9 месяцев условно вместо 5 лет, а также наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей вместо 700 тысяч. Кроме того, вещественные доказательства, обращенные приговором Гагаринского суда в доход государства, были возвращены. Речь идет про денежные средства, изъятые в момент обыска у супруги Николая Николаевича. Приговором мы не довольны, будем обжаловать его в кассационной инстанции", - рассказал собеседник агентства.
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В середине мая Гагаринский суд столицы приговорил политика к пяти годам условно со штрафом в 700 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала для политика реальный срок. Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти РФ в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Так он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам", решил суд.
Как отмечается в материалах дела, Платошкин заявил в суде, что не публиковал ролики в YouTube, так как "не знает, как это делается", не является владельцем канала, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на видео действительно он, однако в выступлениях лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.
В июне 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест.
Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
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