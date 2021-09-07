https://ria.ru/20210907/politolog-1749072658.html

Суд вынес новый приговор политологу Платошкину

Суд вынес новый приговор политологу Платошкину - РИА Новости, 07.09.2021

Суд вынес новый приговор политологу Платошкину

Мосгорсуд отменил приговор в 5 лет условно политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, назначив новый в виде условного лишения свободы РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:56

2021-09-07T18:56

2021-09-07T20:03

россия

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

николай платошкин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор в 5 лет условно политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, назначив новый в виде условного лишения свободы на 4 года и 9 месяцев по делам о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Обозов."Мосгорсуд отменил приговор Гагаринского суда Москвы и постановил новый, к сожалению, снова обвинительный. Платошкину назначили 4 года 9 месяцев условно вместо 5 лет, а также наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей вместо 700 тысяч. Кроме того, вещественные доказательства, обращенные приговором Гагаринского суда в доход государства, были возвращены. Речь идет про денежные средства, изъятые в момент обыска у супруги Николая Николаевича. Приговором мы не довольны, будем обжаловать его в кассационной инстанции", - рассказал собеседник агентства.В середине мая Гагаринский суд столицы приговорил политика к пяти годам условно со штрафом в 700 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала для политика реальный срок. Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти РФ в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Так он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам", решил суд.Как отмечается в материалах дела, Платошкин заявил в суде, что не публиковал ролики в YouTube, так как "не знает, как это делается", не является владельцем канала, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на видео действительно он, однако в выступлениях лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.В июне 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест.Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.

https://ria.ru/20210827/yarmysh-1747555597.html

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