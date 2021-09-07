Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/politolog-1749072658.html
Суд вынес новый приговор политологу Платошкину
Суд вынес новый приговор политологу Платошкину - РИА Новости, 07.09.2021
Суд вынес новый приговор политологу Платошкину
Мосгорсуд отменил приговор в 5 лет условно политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, назначив новый в виде условного лишения свободы РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:56
2021-09-07T20:03
россия
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
николай платошкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572477105_0:256:2955:1918_1920x0_80_0_0_4f3eb585f12d97068715e73623ac6563.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор в 5 лет условно политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, назначив новый в виде условного лишения свободы на 4 года и 9 месяцев по делам о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Обозов."Мосгорсуд отменил приговор Гагаринского суда Москвы и постановил новый, к сожалению, снова обвинительный. Платошкину назначили 4 года 9 месяцев условно вместо 5 лет, а также наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей вместо 700 тысяч. Кроме того, вещественные доказательства, обращенные приговором Гагаринского суда в доход государства, были возвращены. Речь идет про денежные средства, изъятые в момент обыска у супруги Николая Николаевича. Приговором мы не довольны, будем обжаловать его в кассационной инстанции", - рассказал собеседник агентства.В середине мая Гагаринский суд столицы приговорил политика к пяти годам условно со штрафом в 700 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала для политика реальный срок. Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти РФ в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Так он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам", решил суд.Как отмечается в материалах дела, Платошкин заявил в суде, что не публиковал ролики в YouTube, так как "не знает, как это делается", не является владельцем канала, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на видео действительно он, однако в выступлениях лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.В июне 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест.Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
https://ria.ru/20210827/yarmysh-1747555597.html
https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572477105_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_fb2005c7c3338754ed25d30fc3867918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), николай платошкин
18:56 07.09.2021 (обновлено: 20:03 07.09.2021)
 
Суд вынес новый приговор политологу Платошкину

Мосгорсуд смягчил на три месяца приговор политологу Платошкину

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор в 5 лет условно политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, назначив новый в виде условного лишения свободы на 4 года и 9 месяцев по делам о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Обозов.
"Мосгорсуд отменил приговор Гагаринского суда Москвы и постановил новый, к сожалению, снова обвинительный. Платошкину назначили 4 года 9 месяцев условно вместо 5 лет, а также наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей вместо 700 тысяч. Кроме того, вещественные доказательства, обращенные приговором Гагаринского суда в доход государства, были возвращены. Речь идет про денежные средства, изъятые в момент обыска у супруги Николая Николаевича. Приговором мы не довольны, будем обжаловать его в кассационной инстанции", - рассказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 16:45
Ярмыш обжаловала приговор
В середине мая Гагаринский суд столицы приговорил политика к пяти годам условно со штрафом в 700 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала для политика реальный срок. Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти РФ в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Так он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам", решил суд.
Как отмечается в материалах дела, Платошкин заявил в суде, что не публиковал ролики в YouTube, так как "не знает, как это делается", не является владельцем канала, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на видео действительно он, однако в выступлениях лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.
В июне 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест.
Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 11:29
Юрист рассказал, почему Соболь смогла уехать за границу
 
РоссияПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Николай Платошкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния