https://ria.ru/20210907/politika-1749053033.html

Онлайн-брифинг сенатора Андрея Климова

Онлайн-брифинг сенатора Андрея Климова - РИА Новости, 07.09.2021

Онлайн-брифинг сенатора Андрея Климова

9 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА.

2021-09-07T17:03

2021-09-07T17:03

2021-09-07T17:03

анонсы

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Задать вопросКакие угрозы электоральному суверенитету нашей страны видит Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ? Каковы меры по предотвращению возможных негативных последствий вмешательства извне?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы