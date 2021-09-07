https://ria.ru/20210907/politika-1749053033.html
Онлайн-брифинг сенатора Андрея Климова
Онлайн-брифинг сенатора Андрея Климова - РИА Новости, 07.09.2021
Онлайн-брифинг сенатора Андрея Климова
9 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА.
2021-09-07T17:03
2021-09-07T17:03
2021-09-07T17:03
анонсы
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Задать вопросКакие угрозы электоральному суверенитету нашей страны видит Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ? Каковы меры по предотвращению возможных негативных последствий вмешательства извне?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-брифинг сенатора Андрея Климова
9 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА.