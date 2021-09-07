https://ria.ru/20210907/poisk-1748965806.html

В Кузбассе рассказали о поиске пропавших в Киселевске школьниц

В Кузбассе рассказали о поиске пропавших в Киселевске школьниц - РИА Новости, 07.09.2021

В Кузбассе рассказали о поиске пропавших в Киселевске школьниц

Руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка направлены в Киселевск на... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:30

2021-09-07T09:30

2021-09-07T11:34

происшествия

кемеровская область

киселевск

убийство школьниц в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка направлены в Киселевск на поиск пропавших 10-летних школьниц, также на розыск детей поднят весь личный состав органов внутренних дел города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Ранее она сообщала, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние Настя и Ульяна. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и ищет школьниц. По факту исчезновения девочек возбуждено уголовное дело.Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.

https://ria.ru/20210907/devochki-1748958198.html

кемеровская область

киселевск

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Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения После магазина неизвестный мужчина ушёл с пропавшими в Киселёвске девочками в сторону гаражей. Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками. Жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вёл их в сторону ТЦ "Арбат" около семи часов вечера. 2021-09-07T09:30 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, киселевск, убийство школьниц в кузбассе