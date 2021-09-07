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В Кузбассе рассказали о поиске пропавших в Киселевске школьниц
В Кузбассе рассказали о поиске пропавших в Киселевске школьниц - РИА Новости, 07.09.2021
В Кузбассе рассказали о поиске пропавших в Киселевске школьниц
Руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка направлены в Киселевск на... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:30
2021-09-07T11:34
происшествия
кемеровская область
киселевск
убийство школьниц в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка направлены в Киселевск на поиск пропавших 10-летних школьниц, также на розыск детей поднят весь личный состав органов внутренних дел города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Ранее она сообщала, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние Настя и Ульяна. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и ищет школьниц. По факту исчезновения девочек возбуждено уголовное дело.Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.
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кемеровская область
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Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения
После магазина неизвестный мужчина ушёл с пропавшими в Киселёвске девочками в сторону гаражей. Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками. Жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вёл их в сторону ТЦ "Арбат" около семи часов вечера.
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происшествия, кемеровская область, киселевск, убийство школьниц в кузбассе
09:30 07.09.2021 (обновлено: 11:34 07.09.2021)
 
В Кузбассе рассказали о поиске пропавших в Киселевске школьниц

Руководство и личный состав угрозыска ГУ МВД Кузбасса направили на поиск пропавших девочек

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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка направлены в Киселевск на поиск пропавших 10-летних школьниц, также на розыск детей поднят весь личный состав органов внутренних дел города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее она сообщала, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние Настя и Ульяна. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и ищет школьниц. По факту исчезновения девочек возбуждено уголовное дело.

"По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области весь личный состав органов внутренних дел Киселевска поднят по тревоге, на место проведения розыскных мероприятий направлено руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка", – говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.
Кадр записи камеры видеонаблюдения
07:28
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной
 
ПроисшествияКемеровская областьКиселевскУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
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