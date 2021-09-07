https://ria.ru/20210907/podderzhka-1749062770.html
В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей
В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей - РИА Новости, 07.09.2021
В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей
В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозпредприятий, занимающихся молочным и мясным животноводством, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:56
2021-09-07T17:56
2021-09-07T17:56
тверская область
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150754/15/1507541594_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80de7c38c8a9cf7f140db52eff6e75a4.jpg
ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозпредприятий, занимающихся молочным и мясным животноводством, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провёл губернатор региона Игорь Руденя.В пресс-службе отметили, что с 25 до 27,5 рубля за килограмм повышена ставка субсидии на возмещение части затрат на производство молодняка крупного рогатого скота. На предоставление субсидий из областного бюджета направят в этом году 21,4 миллиона рублей.Кроме того, 71 хозяйству из 29 муниципалитетов в 2021 году будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Для них ставка также увеличена: с 2,1 до 2,76 рубля за килограмм молока. Общий объём господдержки составит 127,8 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210825/granty-1747259110.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150754/15/1507541594_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e809d8b09061a85f12cba49c6e7d2ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя