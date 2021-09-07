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Тверская область
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В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей
В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей - РИА Новости, 07.09.2021
В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей
В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозпредприятий, занимающихся молочным и мясным животноводством, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:56
2021-09-07T17:56
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозпредприятий, занимающихся молочным и мясным животноводством, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провёл губернатор региона Игорь Руденя.В пресс-службе отметили, что с 25 до 27,5 рубля за килограмм повышена ставка субсидии на возмещение части затрат на производство молодняка крупного рогатого скота. На предоставление субсидий из областного бюджета направят в этом году 21,4 миллиона рублей.Кроме того, 71 хозяйству из 29 муниципалитетов в 2021 году будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Для них ставка также увеличена: с 2,1 до 2,76 рубля за килограмм молока. Общий объём господдержки составит 127,8 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя
17:56 07.09.2021
 

В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей

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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозпредприятий, занимающихся молочным и мясным животноводством, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провёл губернатор региона Игорь Руденя.
"Повышая ставки субсидий для сельхозтоваропроизводителей, увеличивая направления субсидирования, государственную поддержку, - мы модернизируем наши отраслевые программы в сельском хозяйстве", - сказал Руденя.
В пресс-службе отметили, что с 25 до 27,5 рубля за килограмм повышена ставка субсидии на возмещение части затрат на производство молодняка крупного рогатого скота. На предоставление субсидий из областного бюджета направят в этом году 21,4 миллиона рублей.
Кроме того, 71 хозяйству из 29 муниципалитетов в 2021 году будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Для них ставка также увеличена: с 2,1 до 2,76 рубля за килограмм молока. Общий объём господдержки составит 127,8 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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