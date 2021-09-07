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В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей

В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей - РИА Новости, 07.09.2021

В Тверской области увеличили поддержку сельхозпроизводителей

В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозпредприятий, занимающихся молочным и мясным животноводством, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:56

2021-09-07T17:56

2021-09-07T17:56

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозпредприятий, занимающихся молочным и мясным животноводством, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провёл губернатор региона Игорь Руденя.В пресс-службе отметили, что с 25 до 27,5 рубля за килограмм повышена ставка субсидии на возмещение части затрат на производство молодняка крупного рогатого скота. На предоставление субсидий из областного бюджета направят в этом году 21,4 миллиона рублей.Кроме того, 71 хозяйству из 29 муниципалитетов в 2021 году будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Для них ставка также увеличена: с 2,1 до 2,76 рубля за килограмм молока. Общий объём господдержки составит 127,8 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210825/granty-1747259110.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя