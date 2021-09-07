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Тюменская область
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Тюменские власти поддержат пострадавших от засухи аграриев
Тюменские власти поддержат пострадавших от засухи аграриев - РИА Новости, 07.09.2021
Тюменские власти поддержат пострадавших от засухи аграриев
Власти Тюменской области разрабатывают меры поддержки пострадавших от засухи сельхозпредприятий, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:21
2021-09-07T10:21
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 сен – РИА Новости. Власти Тюменской области разрабатывают меры поддержки пострадавших от засухи сельхозпредприятий, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании президиума регионального правительства."Наша главная задача – правильно организовать уборку сельскохозяйственных культур, чтобы не потерять ни малейшей части так нелегко доставшегося урожая", – заявил глава региона.В свою очередь, заместитель губернатора Владимир Чейметов отметил, что сельхозпредприятия региона качественно подготовились к уборке урожая зерновых – готовность комбайнов и зерносушильного оборудования составила практически сто процентов, созданы достаточные запасы горюче-смазочных материалов.По данным на 3 сентября, в регионе убраны 100 процентов озимых зерновых. Валовой сбор достиг 15 тысяч тонн при урожайности 14 центнеров с гектара. В 2020 году урожайность составляла 23 центнера с гектара. Практически завершена уборка гороха. Валовой сбор составил 66,9 тыс. тонн, урожайность – 15 центнеров с гектара. В 2020 году урожайность гороха была существенно выше – 21 центнер с гектара. Тюменские аграрии продолжают активную заготовку кормов – план по заготовке сена выполнен на 74 процента, сенажа – на 69, силоса – на 9 процентов.Убраны 35 процентов зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 15,7 центнера с гектара. В прошлом году этот показатель составил 21,3 центнера с гектара. При этом в результате внедрения технологий орошения заметно увеличилась урожайность картофеля и овощей открытого грунта.
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александр моор
10:21 07.09.2021
 

Тюменские власти поддержат пострадавших от засухи аграриев

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗасуха в Челябинской области
Засуха в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ТЮМЕНЬ, 7 сен – РИА Новости. Власти Тюменской области разрабатывают меры поддержки пострадавших от засухи сельхозпредприятий, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании президиума регионального правительства.
"Наша главная задача – правильно организовать уборку сельскохозяйственных культур, чтобы не потерять ни малейшей части так нелегко доставшегося урожая", – заявил глава региона.
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В свою очередь, заместитель губернатора Владимир Чейметов отметил, что сельхозпредприятия региона качественно подготовились к уборке урожая зерновых – готовность комбайнов и зерносушильного оборудования составила практически сто процентов, созданы достаточные запасы горюче-смазочных материалов.
По данным на 3 сентября, в регионе убраны 100 процентов озимых зерновых. Валовой сбор достиг 15 тысяч тонн при урожайности 14 центнеров с гектара. В 2020 году урожайность составляла 23 центнера с гектара. Практически завершена уборка гороха. Валовой сбор составил 66,9 тыс. тонн, урожайность – 15 центнеров с гектара. В 2020 году урожайность гороха была существенно выше – 21 центнер с гектара. Тюменские аграрии продолжают активную заготовку кормов – план по заготовке сена выполнен на 74 процента, сенажа – на 69, силоса – на 9 процентов.
Убраны 35 процентов зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 15,7 центнера с гектара. В прошлом году этот показатель составил 21,3 центнера с гектара. При этом в результате внедрения технологий орошения заметно увеличилась урожайность картофеля и овощей открытого грунта.
"Погода внесла свои коррективы в наши планы и прогнозы. Лишь в 6 из 22 сельских муниципалитетов региона не фиксировались этим летом засуха, суховей и другие подобные опасные природные явления. В результате в трех сельхозпредприятиях отмечена гибель посевов на общей площади свыше 1,1 тысячи гектаров", – сказал замгубернатора.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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