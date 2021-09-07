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Сергей Петров: нельзя забывать, что делали японские военные с людьми
Сергей Петров: нельзя забывать, что делали японские военные с людьми - РИА Новости, 07.09.2021
Сергей Петров: нельзя забывать, что делали японские военные с людьми
Следственный комитет РФ не только активно занимается расследованием преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на советской земле во время Великой... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:00
2021-09-07T15:01
интервью
сша
япония
хабаровск
следственный комитет россии (ск рф)
вторая мировая война (1939-1945)
сергей петров
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Следственный комитет РФ не только активно занимается расследованием преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на советской земле во время Великой Отечественной войны, но и включает материалы проекта "Без срока давности" в образовательные программы своих учебных заведений. Об этом, а также о готовности СК к сотрудничеству с зарубежными коллегами в случае работы по вновь выявленным фактам зверств японских военных в 1930-1945 годах и о том, как юных российских следователей учат раскрывать киберпреступления, рассказал в интервью РИА Новости на полях Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы" руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров. Беседовала Дарина Хануна.– Вчера на форуме в Хабаровске глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости ввести в образовательные программы материалы "Без срока давности". Планируется ли их ввести в программы учебных заведений СК?– В образовательные программы наших академий эти материалы уже включены. В кадетских учебных заведениях, безусловно, они также будут введены и в виде не только факультативных занятий. Наши ребята принимают очень активное участие в архивно-поисковой деятельности, поэтому мы, конечно, будем продолжать работу в этом направлении.– А планируется ли введение в образовательные программы курсантов СК РФ каких-то новых дисциплин, например, по расследованию киберпреступлений?– Это у них в программах уже есть. Безусловно, Следственный комитет идет в ногу со временем, поэтому наша учебная программа постоянно совершенствуется. Кроме того, у кадетов есть дополнительные программы, в которых все учтено, в том числе криминалистика и судопроизводство, и даже наша программа "Юный следователь", которая проводится, в том числе, в крупнейших всероссийских детских оздоровительных центрах, в этом году практически вся была посвящена безопасности в сети.– Насколько, по вашему мнению, важно проведение форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы"?– Вы знаете, безусловно, это важно. Мы почему-то в сфере освещения этих событий в большей степени помним то, что Япония подверглась ядерной бомбардировке со стороны США, при этом совершенно забыв, что делали японские военные с людьми. Поэтому, конечно, этот форум очень значим, потому что здесь мы напоминаем международному сообществу о том, что мы всех помним. У нас ведь говорится: "Никто не забыт, ничто не забыто", и эта фраза касается не только наших героев, совершивших подвиги, мы также помним все злодеяния против человечности.– И последний вопрос, Сергей Васильевич. Если вдруг СК РФ начнет работу по новым открывшимся фактам зверств японских военных, то рассчитываете ли вы на сотрудничество с иностранными коллегами?– Конечно, мы рассчитываем на сотрудничество. Следственный комитет России всегда действует как в рамках российского законодательства, так и международного, и тому есть примеры. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы наши зарубежные коллеги справедливо описывали события истории.
https://ria.ru/20210906/falkov-1748811874.html
https://ria.ru/20210830/khabarovskiy-1747870803.html
https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html
сша
япония
хабаровск
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интервью, сша, япония, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), сергей петров
15:00 07.09.2021 (обновлено: 15:01 07.09.2021)
 

Сергей Петров: нельзя забывать, что делали японские военные с людьми

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров во время научно-практического форума в Хабаровске
Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Следственный комитет РФ не только активно занимается расследованием преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на советской земле во время Великой Отечественной войны, но и включает материалы проекта "Без срока давности" в образовательные программы своих учебных заведений. Об этом, а также о готовности СК к сотрудничеству с зарубежными коллегами в случае работы по вновь выявленным фактам зверств японских военных в 1930-1945 годах и о том, как юных российских следователей учат раскрывать киберпреступления, рассказал в интервью РИА Новости на полях Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы" руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров. Беседовала Дарина Хануна.
– Вчера на форуме в Хабаровске глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости ввести в образовательные программы материалы "Без срока давности". Планируется ли их ввести в программы учебных заведений СК?
– В образовательные программы наших академий эти материалы уже включены. В кадетских учебных заведениях, безусловно, они также будут введены и в виде не только факультативных занятий. Наши ребята принимают очень активное участие в архивно-поисковой деятельности, поэтому мы, конечно, будем продолжать работу в этом направлении.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 09:00
Валерий Фальков: "Без срока давности" должен стать обязательным в вузах
– А планируется ли введение в образовательные программы курсантов СК РФ каких-то новых дисциплин, например, по расследованию киберпреступлений?
– Это у них в программах уже есть. Безусловно, Следственный комитет идет в ногу со временем, поэтому наша учебная программа постоянно совершенствуется. Кроме того, у кадетов есть дополнительные программы, в которых все учтено, в том числе криминалистика и судопроизводство, и даже наша программа "Юный следователь", которая проводится, в том числе, в крупнейших всероссийских детских оздоровительных центрах, в этом году практически вся была посвящена безопасности в сети.
– Насколько, по вашему мнению, важно проведение форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы"?
Японские самолеты на аэродроме во время второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 17:46
Документы по Хабаровскому процессу издадут в проекте "Без срока давности"
– Вы знаете, безусловно, это важно. Мы почему-то в сфере освещения этих событий в большей степени помним то, что Япония подверглась ядерной бомбардировке со стороны США, при этом совершенно забыв, что делали японские военные с людьми. Поэтому, конечно, этот форум очень значим, потому что здесь мы напоминаем международному сообществу о том, что мы всех помним. У нас ведь говорится: "Никто не забыт, ничто не забыто", и эта фраза касается не только наших героев, совершивших подвиги, мы также помним все злодеяния против человечности.
– И последний вопрос, Сергей Васильевич. Если вдруг СК РФ начнет работу по новым открывшимся фактам зверств японских военных, то рассчитываете ли вы на сотрудничество с иностранными коллегами?
– Конечно, мы рассчитываем на сотрудничество. Следственный комитет России всегда действует как в рамках российского законодательства, так и международного, и тому есть примеры. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы наши зарубежные коллеги справедливо описывали события истории.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 04:44
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ИнтервьюСШАЯпонияХабаровскСледственный комитет России (СК РФ)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей Петров
 
 
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