https://ria.ru/20210907/pandzher-1748958551.html

Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе

Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе - РИА Новости, 07.09.2021

Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе

Фонд сопротивления продолжает противостоять талибам, заявил в Twitter его представитель Али Назари. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T07:38

2021-09-07T07:38

2021-09-07T10:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

ахмад масуд

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фонд сопротивления продолжает противостоять талибам, заявил в Twitter его представитель Али Назари."Соотечественники, львы и орлы (горных хребтов. — Прим. ред. ) Гиндукуш, в (районе. — Прим. ред.) Андараб и (провинции. — Прим. ред.) Панджшер сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе", — сказано в публикации.В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

панджшер (провинция)

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-07T07:38 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд