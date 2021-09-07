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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/pandzher-1748958551.html
Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе
Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе - РИА Новости, 07.09.2021
Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе
Фонд сопротивления продолжает противостоять талибам, заявил в Twitter его представитель Али Назари. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:38
2021-09-07T10:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фонд сопротивления продолжает противостоять талибам, заявил в Twitter его представитель Али Назари."Соотечественники, львы и орлы (горных хребтов. — Прим. ред. ) Гиндукуш, в (районе. — Прим. ред.) Андараб и (провинции. — Прим. ред.) Панджшер сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе", — сказано в публикации.В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
07:38 07.09.2021 (обновлено: 10:46 07.09.2021)
 
Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе

Представитель Фронта сопротивления Афганистана Назари: бои в Панджшере продолжаются

© AFP 2021 / Ahmad Sahel ArmanБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фонд сопротивления продолжает противостоять талибам, заявил в Twitter его представитель Али Назари.
"Соотечественники, львы и орлы (горных хребтов. — Прим. ред. ) Гиндукуш, в (районе. — Прим. ред.) Андараб и (провинции. — Прим. ред.) Панджшер сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе", — сказано в публикации.
В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
 
 
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