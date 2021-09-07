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В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов - РИА Новости, 07.09.2021
В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
Очень быстрый рост объёма отходов ожидает Россию, если не будут приняты меры по запрету на производство некоторых неперерабатываемых товаров и введение... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:29
2021-09-07T13:29
экономика
мусор
отходы
денис буцаев
российский экологический оператор
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Очень быстрый рост объёма отходов ожидает Россию, если не будут приняты меры по запрету на производство некоторых неперерабатываемых товаров и введение расширенной ответственности производителя, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев во вторник.Он отметил, что невозможно будет справиться с нарастающим объёмом отходов, только развивая отрасль переработки. По словам Буцаева, именно поэтому РЭО лоббирует введение постепенного запрета на производство 28 видов товаров, в том числе, пластиковых трубочек и палочек для чистки ушей.Кроме того, РЭО пытается ввести обновленную Расширенную ответственность производителя, которая должна стимулировать производителей отказаться от использования неперерабатываемой упаковки.Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой - стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
https://realty.ria.ru/20210618/musor-1737410122.html
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экономика, мусор, отходы, денис буцаев, российский экологический оператор, россия
13:29 07.09.2021
 
В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов

Глава РЭО Буцаев: Россию ждет "коллапсирующий" рост отходов

© Фото : Юлия АхмедоваНесанкционированная свалка в селе Новый Параул
Несанкционированная свалка в селе Новый Параул - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Юлия Ахмедова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Очень быстрый рост объёма отходов ожидает Россию, если не будут приняты меры по запрету на производство некоторых неперерабатываемых товаров и введение расширенной ответственности производителя, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев во вторник.
"С учётом той структуры экономики, я имею ввиду, нацеленной на потребление, которая существует в большинстве стран цивилизованного мира, если ничего не делать в плане отходообразования, в том числе и самоограничений, то мы в этом отношении (образования отходов - ред.) будем расти коллапсирующим образом", - сказал Буцаев на пленарной сессии выставки "ВэйстТэк".
Он отметил, что невозможно будет справиться с нарастающим объёмом отходов, только развивая отрасль переработки. По словам Буцаева, именно поэтому РЭО лоббирует введение постепенного запрета на производство 28 видов товаров, в том числе, пластиковых трубочек и палочек для чистки ушей.
Кроме того, РЭО пытается ввести обновленную Расширенную ответственность производителя, которая должна стимулировать производителей отказаться от использования неперерабатываемой упаковки.
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Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.
Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой - стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
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ЭкономикамусорОтходыДенис БуцаевРоссийский экологический операторРоссия
 
 
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