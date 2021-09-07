Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/onlayn-konferentsiya-1749049939.html
Forum.Digital Agro состоится 22 сентября
Forum.Digital Agro состоится 22 сентября - РИА Новости, 07.09.2021
Forum.Digital Agro состоится 22 сентября
Двадцать второго сентября 2021 года состоится III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Agro 2021 (18+). Организатором мероприятия выступит... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:12
2021-09-07T17:12
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749052810_0:268:3077:1999_1920x0_80_0_0_be583ed96f6594326e2294f617bb1d76.jpg
МОСКВА, 7 сен - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. Двадцать второго сентября 2021 года состоится III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Agro 2021 (18+). Организатором мероприятия выступит Фонд развития цифровой экономики."Темпы цифровизации агропромышленного комплекса – вопрос благополучного будущего нашей страны, – уверен председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. – Однако инновационное развитие осуществимо лишь при наличии тесной связи науки, разработок, производства, сбыта и обслуживания. Задача Forum.Digital Agro эту связь обеспечить".В рамках форума эксперты рынка АПК поделятся опытом внедрения цифровых решений и использования передовых технологий в цифровизации сельского хозяйства. Будут рассмотрены кейсы развития и эксплуатации IT-платформ и информационных систем в сельском хозяйстве, в том числе позволяющие снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить углеродный след, презентованы российские и международные практики внедрения цифровых технологий в агросекторе, а также вопросы необходимости мер государственной поддержки для обеспечения цифровой трансформации АПК.По словам руководителя проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ Сергея Косогора, цифровизация предоставляет новые возможности для всех участников агропродовольственной системы. "Если раньше использование информационных технологий ограничивалось применением компьютеров и программного обеспечения, то сейчас инновации в АПК стали реальностью", – отметил он.Сергей Косогор также добавил, что в условиях "зеленой революции" крайне необходимы меры государственной поддержки разработчиков отечественных технологий, поскольку цифровые решения могут обеспечить снижение углеродного следа на всех этапах производства сельскохозяйственной продукции.Форум по цифровизации АПК серии Forum.Digital представляет собой онлайн-площадку, объединяющую руководителей бизнеса, топ-менеджмент агропромышленных компаний, представителей органов государственной власти, отраслевых лидеров, цифровые компании и стартапы, представляющие решения с использованием сквозных технологий по оптимизации бизнес-процессов и снижению издержек.В финале мероприятия состоится питч-сессия, на которой участники форума представят свои инновационный разработки для аграрной промышленности.Фонд развития цифровой экономики – институт развития, созданный для обеспечения цифровой трансформации государства и бизнеса, масштабирования российских ИТ-проектов.Подробности и регистрация на форум по ссылке.По вопросам аккредитации и информационного партнерства:Людмила Совапресс-секретарьФонд развития цифровой экономики+7 (914) 155 01 63E-mailПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749052810_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_772da9485219178ad8fecd99f1bcb058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
17:12 07.09.2021
 

Forum.Digital Agro состоится 22 сентября

© Depositphotos / zurijetaБизнесмены во время конференции
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Depositphotos / zurijeta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. Двадцать второго сентября 2021 года состоится III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Agro 2021 (18+). Организатором мероприятия выступит Фонд развития цифровой экономики.
"Темпы цифровизации агропромышленного комплекса – вопрос благополучного будущего нашей страны, – уверен председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. – Однако инновационное развитие осуществимо лишь при наличии тесной связи науки, разработок, производства, сбыта и обслуживания. Задача Forum.Digital Agro эту связь обеспечить".
В рамках форума эксперты рынка АПК поделятся опытом внедрения цифровых решений и использования передовых технологий в цифровизации сельского хозяйства. Будут рассмотрены кейсы развития и эксплуатации IT-платформ и информационных систем в сельском хозяйстве, в том числе позволяющие снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить углеродный след, презентованы российские и международные практики внедрения цифровых технологий в агросекторе, а также вопросы необходимости мер государственной поддержки для обеспечения цифровой трансформации АПК.
По словам руководителя проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ Сергея Косогора, цифровизация предоставляет новые возможности для всех участников агропродовольственной системы. "Если раньше использование информационных технологий ограничивалось применением компьютеров и программного обеспечения, то сейчас инновации в АПК стали реальностью", – отметил он.
Сергей Косогор также добавил, что в условиях "зеленой революции" крайне необходимы меры государственной поддержки разработчиков отечественных технологий, поскольку цифровые решения могут обеспечить снижение углеродного следа на всех этапах производства сельскохозяйственной продукции.
Форум по цифровизации АПК серии Forum.Digital представляет собой онлайн-площадку, объединяющую руководителей бизнеса, топ-менеджмент агропромышленных компаний, представителей органов государственной власти, отраслевых лидеров, цифровые компании и стартапы, представляющие решения с использованием сквозных технологий по оптимизации бизнес-процессов и снижению издержек.
В финале мероприятия состоится питч-сессия, на которой участники форума представят свои инновационный разработки для аграрной промышленности.
Фонд развития цифровой экономики – институт развития, созданный для обеспечения цифровой трансформации государства и бизнеса, масштабирования российских ИТ-проектов.
Подробности и регистрация на форум по ссылке.
По вопросам аккредитации и информационного партнерства:
Людмила Сова
пресс-секретарь
Фонд развития цифровой экономики
+7 (914) 155 01 63
E-mail
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния