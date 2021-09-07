https://ria.ru/20210907/onlayn-konferentsiya-1749049939.html

Forum.Digital Agro состоится 22 сентября

Forum.Digital Agro состоится 22 сентября - РИА Новости, 07.09.2021

Forum.Digital Agro состоится 22 сентября

Двадцать второго сентября 2021 года состоится III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Agro 2021 (18+). Организатором мероприятия выступит... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:12

2021-09-07T17:12

2021-09-07T17:12

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 сен - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. Двадцать второго сентября 2021 года состоится III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Agro 2021 (18+). Организатором мероприятия выступит Фонд развития цифровой экономики."Темпы цифровизации агропромышленного комплекса – вопрос благополучного будущего нашей страны, – уверен председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. – Однако инновационное развитие осуществимо лишь при наличии тесной связи науки, разработок, производства, сбыта и обслуживания. Задача Forum.Digital Agro эту связь обеспечить".В рамках форума эксперты рынка АПК поделятся опытом внедрения цифровых решений и использования передовых технологий в цифровизации сельского хозяйства. Будут рассмотрены кейсы развития и эксплуатации IT-платформ и информационных систем в сельском хозяйстве, в том числе позволяющие снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить углеродный след, презентованы российские и международные практики внедрения цифровых технологий в агросекторе, а также вопросы необходимости мер государственной поддержки для обеспечения цифровой трансформации АПК.По словам руководителя проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ Сергея Косогора, цифровизация предоставляет новые возможности для всех участников агропродовольственной системы. "Если раньше использование информационных технологий ограничивалось применением компьютеров и программного обеспечения, то сейчас инновации в АПК стали реальностью", – отметил он.Сергей Косогор также добавил, что в условиях "зеленой революции" крайне необходимы меры государственной поддержки разработчиков отечественных технологий, поскольку цифровые решения могут обеспечить снижение углеродного следа на всех этапах производства сельскохозяйственной продукции.Форум по цифровизации АПК серии Forum.Digital представляет собой онлайн-площадку, объединяющую руководителей бизнеса, топ-менеджмент агропромышленных компаний, представителей органов государственной власти, отраслевых лидеров, цифровые компании и стартапы, представляющие решения с использованием сквозных технологий по оптимизации бизнес-процессов и снижению издержек.В финале мероприятия состоится питч-сессия, на которой участники форума представят свои инновационный разработки для аграрной промышленности.Фонд развития цифровой экономики – институт развития, созданный для обеспечения цифровой трансформации государства и бизнеса, масштабирования российских ИТ-проектов.Подробности и регистрация на форум по ссылке.По вопросам аккредитации и информационного партнерства:Людмила Совапресс-секретарьФонд развития цифровой экономики+7 (914) 155 01 63E-mailПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы