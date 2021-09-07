https://ria.ru/20210907/nedvizhimost-1748946909.html

Эксперт объяснила, как заработать на недвижимости без покупки квартиры

Эксперт объяснила, как заработать на недвижимости без покупки квартиры - РИА Новости, 07.09.2021

Эксперт объяснила, как заработать на недвижимости без покупки квартиры

Многие считают, что обеспечить свое будущее проще всего за счет покупки недвижимости. Так ли это, и почему коммерческие объекты выгоднее, рассказала агентству... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T01:15

2021-09-07T01:15

2021-09-07T01:15

общество

жилье

недвижимость

россия

юлия смагина

vesta development

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_769e3b5cff522b5b208a5e1eea925e34.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Многие считают, что обеспечить свое будущее проще всего за счет покупки недвижимости. Так ли это, и почему коммерческие объекты выгоднее, рассказала агентству "Прайм" финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина.Традиционно недвижимость относится к консервативным и не самым доходным инструментам — торговля на бирже может принести больше. Однако для инвестора недвижимость не менее важна — все дело в аппетитах и пропорциях, а также в том, какой объект выбран — жилой или коммерческий, для аренды или последующей продажи.Инвестор должен либо сам хорошо разбираться в ситуации на рынке и иметь возможность и желание этим заниматься, либо вкладываться в недвижимость через брокера. Можно принять участие в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) недвижимости, чтобы получать доход от аренды и от изменения стоимости зданий в результате сделок купли-продажи или в связи с их переоценкой, рассказала специалист. Минимальный порог участия в таком фонде — около 5000 рублей.

https://realty.ria.ru/20210901/arenda-1748089647.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилье, недвижимость, россия, юлия смагина, vesta development