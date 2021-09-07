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Эксперт объяснила, как заработать на недвижимости без покупки квартиры
Эксперт объяснила, как заработать на недвижимости без покупки квартиры - РИА Новости, 07.09.2021
Эксперт объяснила, как заработать на недвижимости без покупки квартиры
Многие считают, что обеспечить свое будущее проще всего за счет покупки недвижимости. Так ли это, и почему коммерческие объекты выгоднее, рассказала агентству... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T01:15
2021-09-07T01:15
общество
жилье
недвижимость
россия
юлия смагина
vesta development
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Многие считают, что обеспечить свое будущее проще всего за счет покупки недвижимости. Так ли это, и почему коммерческие объекты выгоднее, рассказала агентству "Прайм" финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина.Традиционно недвижимость относится к консервативным и не самым доходным инструментам — торговля на бирже может принести больше. Однако для инвестора недвижимость не менее важна — все дело в аппетитах и пропорциях, а также в том, какой объект выбран — жилой или коммерческий, для аренды или последующей продажи.Инвестор должен либо сам хорошо разбираться в ситуации на рынке и иметь возможность и желание этим заниматься, либо вкладываться в недвижимость через брокера. Можно принять участие в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) недвижимости, чтобы получать доход от аренды и от изменения стоимости зданий в результате сделок купли-продажи или в связи с их переоценкой, рассказала специалист. Минимальный порог участия в таком фонде — около 5000 рублей.
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общество, жилье, недвижимость, россия, юлия смагина, vesta development
01:15 07.09.2021
 
Эксперт объяснила, как заработать на недвижимости без покупки квартиры

Эксперт Смагина: вложения в коммерческую недвижимость выгоднее, чем в квартиру

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДома
Дома - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Многие считают, что обеспечить свое будущее проще всего за счет покупки недвижимости. Так ли это, и почему коммерческие объекты выгоднее, рассказала агентству "Прайм" финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина.
Традиционно недвижимость относится к консервативным и не самым доходным инструментам — торговля на бирже может принести больше. Однако для инвестора недвижимость не менее важна — все дело в аппетитах и пропорциях, а также в том, какой объект выбран — жилой или коммерческий, для аренды или последующей продажи.
"Традиционно более доходными считаются вложения в коммерческую недвижимость: офисы, торговые помещения, склады. Но для того, чтобы стать в этом сегменте полноценным активным инвестором, зачастую требуются более серьезные вложения капитала, времени и труда, чем в сегменте жилья", — отметила она.
Инвестор должен либо сам хорошо разбираться в ситуации на рынке и иметь возможность и желание этим заниматься, либо вкладываться в недвижимость через брокера. Можно принять участие в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) недвижимости, чтобы получать доход от аренды и от изменения стоимости зданий в результате сделок купли-продажи или в связи с их переоценкой, рассказала специалист. Минимальный порог участия в таком фонде — около 5000 рублей.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Нотариус предупредил о риске потерять жилье при сдаче в аренду
 
ОбществоЖильеНедвижимостьРоссияЮлия СмагинаVesta Development
 
 
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