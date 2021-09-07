https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html
В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам
В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам - РИА Новости, 07.09.2021
В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам
В Кремле не ведется никакой работы на счет возможности ужесточения наказания за преступления, совершенные против детей, свои функции выполняют правоохранители,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:49
2021-09-07T12:49
2021-09-07T13:00
общество
убийство школьниц в кузбассе
происшествия
тюмень
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле не ведется никакой работы на счет возможности ужесточения наказания за преступления, совершенные против детей, свои функции выполняют правоохранители, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, никакой работы в администрации президента не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы", - сказал Песков.Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан. -Также в августе, по данным следственного управления, 39-летний мужчина, который ранее был судим за убийство, познакомился в Тюмени с двумя мальчиками, одного из них ему удалось заманить и надругаться над ним. СК возбудил дело, мужчина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
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общество, убийство школьниц в кузбассе, происшествия, тюмень, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:49 07.09.2021 (обновлено: 13:00 07.09.2021)
В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам
Песков: в Кремле не ведется работы на счет возможности ужесточения наказания педофилам