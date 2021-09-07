https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html

В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам

В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам - РИА Новости, 07.09.2021

В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам

В Кремле не ведется никакой работы на счет возможности ужесточения наказания за преступления, совершенные против детей, свои функции выполняют правоохранители,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:49

2021-09-07T12:49

2021-09-07T13:00

общество

убийство школьниц в кузбассе

происшествия

тюмень

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле не ведется никакой работы на счет возможности ужесточения наказания за преступления, совершенные против детей, свои функции выполняют правоохранители, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, никакой работы в администрации президента не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы", - сказал Песков.Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан. -Также в августе, по данным следственного управления, 39-летний мужчина, который ранее был судим за убийство, познакомился в Тюмени с двумя мальчиками, одного из них ему удалось заманить и надругаться над ним. СК возбудил дело, мужчина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, убийство школьниц в кузбассе, происшествия, тюмень, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), россия