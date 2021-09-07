https://ria.ru/20210907/most-1749051859.html

Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" частично откроют в декабре

Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" частично откроют в декабре - РИА Новости, 07.09.2021

Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" частично откроют в декабре

Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" в Раменском планируют открыть в декабре. Он станет частью объезда поселка Октябрьский. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:57

2021-09-07T16:57

2021-09-07T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749051506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_703203107c88b58c18e395346ee497ee.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" в Раменском планируют открыть в декабре. Он станет частью объезда поселка Октябрьский. Об этом сообщил телеканал "360".Строительную площадку нового участка М5 в обход поселка Октябрьский и деревни Островцы посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поговорил со строителями, рассказал о важности этого проекта и выразил надежду на то, что объезд будет достроен раньше срока."Для нас, для Подмосковья, эта дорога имеет стратегическое значение и для качества жизни, и для развития экономики. Все, что касается Жуковского, Люберец, Раменского, аэропорта– все связано с М5 „Урал“. Коломна, Бронницы – все это имеет принципиально важное значение, поэтому очень рассчитываем, что в срок сдадите", – сказал губернатор.Объезд нужен для того, чтобы вывести поток транспорта из населенных пунктов и освободить их от пробок. По словам директора реконструкции трассы М5 "Урал", начальника ФКУ "Центравтомагистраль" Игоря Астахова, двухполосное движение по мосту откроют в декабре этого года."Этот мост является частью большого объекта, который называется „Обход Октябрьского“. На трассе М5 „Урал“, которая начинается от Москвы, от МКАД, этот участок идет с 19-го по 37-й километр. Этот мост, по которому будет открыто движение в декабре текущего года, является частью обхода", –пояснил он.

https://ria.ru/20210907/avtotonnel-1749005911.html

московская область (подмосковье)

раменское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), раменское, андрей воробьев