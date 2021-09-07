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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210907/most-1749051859.html
Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" частично откроют в декабре
Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" частично откроют в декабре - РИА Новости, 07.09.2021
Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" частично откроют в декабре
Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" в Раменском планируют открыть в декабре. Он станет частью объезда поселка Октябрьский. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:57
2021-09-07T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменское
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" в Раменском планируют открыть в декабре. Он станет частью объезда поселка Октябрьский. Об этом сообщил телеканал "360".Строительную площадку нового участка М5 в обход поселка Октябрьский и деревни Островцы посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поговорил со строителями, рассказал о важности этого проекта и выразил надежду на то, что объезд будет достроен раньше срока."Для нас, для Подмосковья, эта дорога имеет стратегическое значение и для качества жизни, и для развития экономики. Все, что касается Жуковского, Люберец, Раменского, аэропорта– все связано с М5 „Урал“. Коломна, Бронницы – все это имеет принципиально важное значение, поэтому очень рассчитываем, что в срок сдадите", – сказал губернатор.Объезд нужен для того, чтобы вывести поток транспорта из населенных пунктов и освободить их от пробок. По словам директора реконструкции трассы М5 "Урал", начальника ФКУ "Центравтомагистраль" Игоря Астахова, двухполосное движение по мосту откроют в декабре этого года."Этот мост является частью большого объекта, который называется „Обход Октябрьского“. На трассе М5 „Урал“, которая начинается от Москвы, от МКАД, этот участок идет с 19-го по 37-й километр. Этот мост, по которому будет открыто движение в декабре текущего года, является частью обхода", –пояснил он.
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московская область (подмосковье), раменское, андрей воробьев
16:57 07.09.2021 (обновлено: 16:58 07.09.2021)
 

Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" частично откроют в декабре

© РИА Новости / Юрий СтрелецРабочие строят мост на трассе
Рабочие строят мост на трассе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мост через Москву-реку на трассе М5 "Урал" в Раменском планируют открыть в декабре. Он станет частью объезда поселка Октябрьский. Об этом сообщил телеканал "360".
Строительную площадку нового участка М5 в обход поселка Октябрьский и деревни Островцы посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поговорил со строителями, рассказал о важности этого проекта и выразил надежду на то, что объезд будет достроен раньше срока.
"Для нас, для Подмосковья, эта дорога имеет стратегическое значение и для качества жизни, и для развития экономики. Все, что касается Жуковского, Люберец, Раменского, аэропорта– все связано с М5 „Урал“. Коломна, Бронницы – все это имеет принципиально важное значение, поэтому очень рассчитываем, что в срок сдадите", – сказал губернатор.
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Объезд нужен для того, чтобы вывести поток транспорта из населенных пунктов и освободить их от пробок. По словам директора реконструкции трассы М5 "Урал", начальника ФКУ "Центравтомагистраль" Игоря Астахова, двухполосное движение по мосту откроют в декабре этого года.
"Этот мост является частью большого объекта, который называется „Обход Октябрьского“. На трассе М5 „Урал“, которая начинается от Москвы, от МКАД, этот участок идет с 19-го по 37-й километр. Этот мост, по которому будет открыто движение в декабре текущего года, является частью обхода", –пояснил он.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РаменскоеАндрей Воробьев
 
 
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