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https://ria.ru/20210907/moskva-1749033369.html
В Москве задержали подозреваемого в насилии над женщинами
В Москве задержали подозреваемого в насилии над женщинами - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве задержали подозреваемого в насилии над женщинами
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девушкой на востоке Москвы, после чего тот признался в еще двух нападениях на женщин,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:15
2021-09-07T15:15
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девушкой на востоке Москвы, после чего тот признался в еще двух нападениях на женщин, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По словам Ивановой, 5 сентября неизвестный напал на 20-летнюю девушку вблизи жилых домов в районе Перово. Угрожая убийством, он "совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера"."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУМВД России по Москве подозреваемый 1995 года рождения задержан. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания о еще двух нападениях на женщин, совершенных на территории Перовского района", - сказала Иванова.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", рассматривается вопрос о дополнительной квалификации по статьям УК РФ "Изнасилование", "Покушение на изнасилование", "Покушение на насильственные действия сексуального характера и "Разбой"."Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается", - заключила Иванова.
https://ria.ru/20210907/pensionerka-1748967912.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
15:15 07.09.2021
 
В Москве задержали подозреваемого в насилии над женщинами

СК: на востоке Москвы задержали подозреваемого в насилии над женщинами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девушкой на востоке Москвы, после чего тот признался в еще двух нападениях на женщин, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По словам Ивановой, 5 сентября неизвестный напал на 20-летнюю девушку вблизи жилых домов в районе Перово. Угрожая убийством, он "совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУМВД России по Москве подозреваемый 1995 года рождения задержан. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания о еще двух нападениях на женщин, совершенных на территории Перовского района", - сказала Иванова.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", рассматривается вопрос о дополнительной квалификации по статьям УК РФ "Изнасилование", "Покушение на изнасилование", "Покушение на насильственные действия сексуального характера и "Разбой".
"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается", - заключила Иванова.
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