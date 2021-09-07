https://ria.ru/20210907/moskva-1749033369.html

В Москве задержали подозреваемого в насилии над женщинами

В Москве задержали подозреваемого в насилии над женщинами - РИА Новости, 07.09.2021

В Москве задержали подозреваемого в насилии над женщинами

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девушкой на востоке Москвы, после чего тот признался в еще двух нападениях на женщин,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:15

2021-09-07T15:15

2021-09-07T15:15

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девушкой на востоке Москвы, после чего тот признался в еще двух нападениях на женщин, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По словам Ивановой, 5 сентября неизвестный напал на 20-летнюю девушку вблизи жилых домов в районе Перово. Угрожая убийством, он "совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера"."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУМВД России по Москве подозреваемый 1995 года рождения задержан. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания о еще двух нападениях на женщин, совершенных на территории Перовского района", - сказала Иванова.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", рассматривается вопрос о дополнительной квалификации по статьям УК РФ "Изнасилование", "Покушение на изнасилование", "Покушение на насильственные действия сексуального характера и "Разбой"."Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается", - заключила Иванова.

https://ria.ru/20210907/pensionerka-1748967912.html

https://ria.ru/20210903/koloniya-1748529959.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия