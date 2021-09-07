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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210907/moskva-1748970693.html
Резиденты ОЭЗ Москвы вдвое увеличили выпуск продукции в I полугодии
Резиденты ОЭЗ Москвы вдвое увеличили выпуск продукции в I полугодии - РИА Новости, 07.09.2021
Резиденты ОЭЗ Москвы вдвое увеличили выпуск продукции в I полугодии
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии текущего года произвели товары и услуги на сумму 10,2 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:14
2021-09-07T10:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии текущего года произвели товары и услуги на сумму 10,2 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Основной объем производства – 56% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 5,7 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли предприятия информационно-коммуникационных технологий – 2,1 миллиарда рублей, а также фармацевтического и медицинского кластера –1,4 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.При этом, по данным ДИПП, за первые шесть месяцев этого года на предприятиях ОЭЗ "Технополис "Москва" появилось свыше 800 новых рабочих мест."Лидерами по этому показателю стали компании, работающие в сфере медицинских технологий и фармацевтики, которые обеспечили 76% рабочих мест. Также новых сотрудников активно принимали в свои ряды разработчики информационно-телекоммуникационных технологий и производители микроэлектроники", – уточнил руководитель ведомства Александр Прохоров.Как отмечается в сообщении, резиденты ОЭЗ выпускают широкий спектр инновационной продукции: всего за время их работы в особой экономической зоне Москвы объемы ее производства превысили 100 миллиардов рублей, также здесь создано более 8 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.
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экономика, москва, александр прохоров
10:14 07.09.2021
 

Резиденты ОЭЗ Москвы вдвое увеличили выпуск продукции в I полугодии

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии текущего года произвели товары и услуги на сумму 10,2 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Основной объем производства – 56% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 5,7 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли предприятия информационно-коммуникационных технологий – 2,1 миллиарда рублей, а также фармацевтического и медицинского кластера –1,4 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
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При этом, по данным ДИПП, за первые шесть месяцев этого года на предприятиях ОЭЗ "Технополис "Москва" появилось свыше 800 новых рабочих мест.
"Лидерами по этому показателю стали компании, работающие в сфере медицинских технологий и фармацевтики, которые обеспечили 76% рабочих мест. Также новых сотрудников активно принимали в свои ряды разработчики информационно-телекоммуникационных технологий и производители микроэлектроники", – уточнил руководитель ведомства Александр Прохоров.
Как отмечается в сообщении, резиденты ОЭЗ выпускают широкий спектр инновационной продукции: всего за время их работы в особой экономической зоне Москвы объемы ее производства превысили 100 миллиардов рублей, также здесь создано более 8 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваАлександр Прохоров
 
 
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