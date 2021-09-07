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На Украине высказались за сохранение минского формата
На Украине высказались за сохранение минского формата - РИА Новости, 07.09.2021
На Украине высказались за сохранение минского формата
Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе нужно сохранять даже после привлечения к урегулированию США, заявил министр по вопросам... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T01:03
2021-09-07T01:03
в мире
украина
киев
сша
оон
луганская народная республика
алексей резников
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе нужно сохранять даже после привлечения к урегулированию США, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210905/donbass-1748778208.html
украина
киев
сша
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в мире, украина, киев, сша, оон, луганская народная республика, алексей резников
01:03 07.09.2021
 
На Украине высказались за сохранение минского формата

Резников: минский формат переговоров по конфликту в Донбассе нужно сохранять

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе нужно сохранять даже после привлечения к урегулированию США, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США - возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией… "Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно хранить. Любые переговоры нужно сохранять", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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