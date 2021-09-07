https://ria.ru/20210907/minsk-1748949634.html

На Украине высказались за сохранение минского формата

На Украине высказались за сохранение минского формата - РИА Новости, 07.09.2021

На Украине высказались за сохранение минского формата

Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе нужно сохранять даже после привлечения к урегулированию США, заявил министр по вопросам... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T01:03

2021-09-07T01:03

2021-09-07T01:03

в мире

украина

киев

сша

оон

луганская народная республика

алексей резников

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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе нужно сохранять даже после привлечения к урегулированию США, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210905/donbass-1748778208.html

украина

киев

сша

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, сша, оон, луганская народная республика, алексей резников