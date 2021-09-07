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Министра энергетики ФРГ увезли в больницу из бундестага, пишет СМИ
Министра энергетики ФРГ увезли в больницу из бундестага, пишет СМИ - РИА Новости, 07.09.2021
Министра энергетики ФРГ увезли в больницу из бундестага, пишет СМИ
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер госпитализирован с заседания комитета бундестага, причина госпитализации неизвестна, сообщает издание Bild со РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:27
2021-09-07T00:27
в мире
берлин (город)
дортмунд
германия
петер альтмайер
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер госпитализирован с заседания комитета бундестага, причина госпитализации неизвестна, сообщает издание Bild со ссылкой на собственную информацию.Министр, которому 63 года, принимал участие в заседании комитета бундестага по экономике, которое проходило в отеле Ritz-Carlton в Берлине. Около 21.00 местного времени (22.00 мск) карета скорой помощи доставила его в клинику "Шарите".Как пишет газета, еще до заседания Альтмайер жаловался на плохое самочувствие, кроме того, он испытывал затруднения в речи. Точная причина госпитализации неизвестна, уточняет газета.В октябре 2019 года Альтмайер также оказался в больнице. Он упал после речи на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, спускаясь с подиума, после этого министр был госпитализирован. Зал, где проводится конференция, был эвакуирован, публику попросили его покинуть. По данным СМИ, некоторое время Альтмайер находился без сознания, он получил перелом носовой кости, но уже на следующий день был выписан.
https://ria.ru/20200719/1574546300.html
берлин (город)
дортмунд
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в мире, берлин (город), дортмунд, германия, петер альтмайер
00:27 07.09.2021
 
Министра энергетики ФРГ увезли в больницу из бундестага, пишет СМИ

Bild: министра энергетики ФРГ Альтмайера увезли в больницу из бундестага

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФедеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер. - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер госпитализирован с заседания комитета бундестага, причина госпитализации неизвестна, сообщает издание Bild со ссылкой на собственную информацию.
Министр, которому 63 года, принимал участие в заседании комитета бундестага по экономике, которое проходило в отеле Ritz-Carlton в Берлине. Около 21.00 местного времени (22.00 мск) карета скорой помощи доставила его в клинику "Шарите".
Как пишет газета, еще до заседания Альтмайер жаловался на плохое самочувствие, кроме того, он испытывал затруднения в речи. Точная причина госпитализации неизвестна, уточняет газета.
В октябре 2019 года Альтмайер также оказался в больнице. Он упал после речи на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, спускаясь с подиума, после этого министр был госпитализирован. Зал, где проводится конференция, был эвакуирован, публику попросили его покинуть. По данным СМИ, некоторое время Альтмайер находился без сознания, он получил перелом носовой кости, но уже на следующий день был выписан.
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В миреБерлин (город)ДортмундГерманияПетер Альтмайер
 
 
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