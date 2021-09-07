https://ria.ru/20210907/lzheobvinenie-1749018859.html

На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах

На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах - РИА Новости, 07.09.2021

На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах

Суд в Барнауле признал законным приговор в отношении женщины и ее двух внучек по делу о ложном обвинении бывшего мужа в действиях сексуального характера,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:07

2021-09-07T14:07

2021-09-07T14:07

происшествия

барнаул

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости. Суд в Барнауле признал законным приговор в отношении женщины и ее двух внучек по делу о ложном обвинении бывшего мужа в действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."Суд апелляционной инстанции признал законным и обоснованным приговор Октябрьского районного суда города Барнаула в отношении жительницы Барнаула и двух ее родственниц, осужденных по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля (потерпевшего). В судебном заседании установлено: осужденная женщина, вступив в предварительный преступный сговор со своими родственницами, являющимися ей внучками, решила ложно обвинить бывшего мужа в совершении в отношении одной из них насильственных действий сексуального характера", - говорится в сообщении.Одна из внучек, выступивших в деле потерпевшей, дала показания. Она сообщила о том, что в 15-летнем возрасте была подвергнута действиям сексуального характера со стороны мужчины."Осужденная и вторая внучка в ходе проверки факта дали ложные показания в качестве свидетелей о том, что были свидетелями данных домогательств", - уточняют в прокуратуре.Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого описанные женщинами события не нашли подтверждения. "Более того, полученная в ходе расследования переписка, изъятая из базы хранения сотового телефона, подтвердила их замысел на его оговор в совершении особо тяжкого преступления", - сообщает ведомство.Приговором суда бабушка и две внучки, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля (потерпевшего)), получили наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года с применением ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с установлением всем испытательного срока 1 год. "Кроме того, с осужденной, бывшей жены потерпевшего, взыскано в его пользу 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда", - резюмируют в прокуратуре.

https://ria.ru/20210618/shkola-1737585736.html

https://ria.ru/20201022/podrostok-1580905330.html

https://ria.ru/20200113/1563351911.html

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происшествия, барнаул, алтайский край, россия