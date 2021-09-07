https://ria.ru/20210907/lzheobvinenie-1749018859.html
На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах - РИА Новости, 07.09.2021
На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
Суд в Барнауле признал законным приговор в отношении женщины и ее двух внучек по делу о ложном обвинении бывшего мужа в действиях сексуального характера,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:07
2021-09-07T14:07
2021-09-07T14:07
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости. Суд в Барнауле признал законным приговор в отношении женщины и ее двух внучек по делу о ложном обвинении бывшего мужа в действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."Суд апелляционной инстанции признал законным и обоснованным приговор Октябрьского районного суда города Барнаула в отношении жительницы Барнаула и двух ее родственниц, осужденных по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля (потерпевшего). В судебном заседании установлено: осужденная женщина, вступив в предварительный преступный сговор со своими родственницами, являющимися ей внучками, решила ложно обвинить бывшего мужа в совершении в отношении одной из них насильственных действий сексуального характера", - говорится в сообщении.Одна из внучек, выступивших в деле потерпевшей, дала показания. Она сообщила о том, что в 15-летнем возрасте была подвергнута действиям сексуального характера со стороны мужчины."Осужденная и вторая внучка в ходе проверки факта дали ложные показания в качестве свидетелей о том, что были свидетелями данных домогательств", - уточняют в прокуратуре.Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого описанные женщинами события не нашли подтверждения. "Более того, полученная в ходе расследования переписка, изъятая из базы хранения сотового телефона, подтвердила их замысел на его оговор в совершении особо тяжкого преступления", - сообщает ведомство.Приговором суда бабушка и две внучки, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля (потерпевшего)), получили наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года с применением ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с установлением всем испытательного срока 1 год. "Кроме того, с осужденной, бывшей жены потерпевшего, взыскано в его пользу 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда", - резюмируют в прокуратуре.
https://ria.ru/20210618/shkola-1737585736.html
https://ria.ru/20201022/podrostok-1580905330.html
https://ria.ru/20200113/1563351911.html
барнаул
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, алтайский край, россия
На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
На Алтае бабушке и двум внучкам дали условный срок за лжеобвинение деда в домогательствах
БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости.
Суд в Барнауле
признал законным приговор в отношении женщины и ее двух внучек по делу о ложном обвинении бывшего мужа в действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Суд апелляционной инстанции признал законным и обоснованным приговор Октябрьского районного суда города Барнаула в отношении жительницы Барнаула и двух ее родственниц, осужденных по ч. 2 ст. 307 УК РФ
(заведомо ложные показания свидетеля (потерпевшего). В судебном заседании установлено: осужденная женщина, вступив в предварительный преступный сговор со своими родственницами, являющимися ей внучками, решила ложно обвинить бывшего мужа в совершении в отношении одной из них насильственных действий сексуального характера", - говорится в сообщении.
Одна из внучек, выступивших в деле потерпевшей, дала показания. Она сообщила о том, что в 15-летнем возрасте была подвергнута действиям сексуального характера со стороны мужчины.
"Осужденная и вторая внучка в ходе проверки факта дали ложные показания в качестве свидетелей о том, что были свидетелями данных домогательств", - уточняют в прокуратуре.
Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого описанные женщинами события не нашли подтверждения. "Более того, полученная в ходе расследования переписка, изъятая из базы хранения сотового телефона, подтвердила их замысел на его оговор в совершении особо тяжкого преступления", - сообщает ведомство.
Приговором суда бабушка и две внучки, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля (потерпевшего)), получили наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года с применением ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с установлением всем испытательного срока 1 год. "Кроме того, с осужденной, бывшей жены потерпевшего, взыскано в его пользу 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда", - резюмируют в прокуратуре.