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Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив" - РИА Новости, 07.09.2021
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну.
2021-09-07T13:41
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видео
ярославль
туношна
авиакатастрофы
локомотив (ярославль)
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Команда летела на матч в Континентальной хоккейной лиге. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Среди них – игроки клуба, администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет. Это хоккеист Максим Шувалов. Его только что перевели из молодежного состава во взрослый, и он летел на серьезный матч с командой. Родители Максима узнали о трагедии одними из первых.
ярославль
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну. Команда летела на матч в Континентальной хоккейной лиге. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Среди них – игроки клуба, администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет. Это хоккеист Максим Шувалов. Его только что перевели из молодежного состава во взрослый, и он летел на серьезный матч с командой. Родители Максима узнали о трагедии одними из первых.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, ярославль, туношна, авиакатастрофы, локомотив (ярославль), видео
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну.
2021-09-07T13:41
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13:41 07.09.2021
 

Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"

Читать ria.ru в
Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну.
Команда летела на матч в Континентальной хоккейной лиге. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Среди них – игроки клуба, администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет. Это хоккеист Максим Шувалов. Его только что перевели из молодежного состава во взрослый, и он летел на серьезный матч с командой. Родители Максима узнали о трагедии одними из первых.
 
ВидеоЯрославльТуношнаАвиакатастрофыЛокомотив (Ярославль)
 
 
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