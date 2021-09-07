https://ria.ru/20210907/lokomotiv-1749013698.html
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив" - РИА Новости, 07.09.2021
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну.
2021-09-07T13:41
2021-09-07T13:41
2021-09-07T13:41
видео
ярославль
туношна
авиакатастрофы
локомотив (ярославль)
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Команда летела на матч в Континентальной хоккейной лиге. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Среди них – игроки клуба, администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет. Это хоккеист Максим Шувалов. Его только что перевели из молодежного состава во взрослый, и он летел на серьезный матч с командой. Родители Максима узнали о трагедии одними из первых.
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РИА Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну. Команда летела на матч в Континентальной хоккейной лиге. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Среди них – игроки клуба, администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет. Это хоккеист Максим Шувалов. Его только что перевели из молодежного состава во взрослый, и он летел на серьезный матч с командой. Родители Максима узнали о трагедии одними из первых.
2021-09-07T13:41
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PT4M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, ярославль, туношна, авиакатастрофы, локомотив (ярославль), видео
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну.
2021-09-07T13:41
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PT4M26S
Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"
Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну.