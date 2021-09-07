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Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"

Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив" - РИА Новости, 07.09.2021

Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив"

Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну.

2021-09-07T13:41

2021-09-07T13:41

2021-09-07T13:41

видео

ярославль

туношна

авиакатастрофы

локомотив (ярославль)

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Команда летела на матч в Континентальной хоккейной лиге. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Среди них – игроки клуба, администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет. Это хоккеист Максим Шувалов. Его только что перевели из молодежного состава во взрослый, и он летел на серьезный матч с командой. Родители Максима узнали о трагедии одними из первых.

ярославль

туношна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ушедшие на взлете: 10 лет со дня гибели ХК "Локомотив" Ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Эта трагедия потрясла всю страну. Команда летела на матч в Континентальной хоккейной лиге. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Среди них – игроки клуба, администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет. Это хоккеист Максим Шувалов. Его только что перевели из молодежного состава во взрослый, и он летел на серьезный матч с командой. Родители Максима узнали о трагедии одними из первых. 2021-09-07T13:41 true PT4M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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