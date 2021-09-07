https://ria.ru/20210907/kuzbass-1748956226.html
В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы
В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы - РИА Новости, 07.09.2021
В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы
Две десятилетние девочки ушли в школу в Киселевске Кемеровской области и не вернулись домой, их ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:55
2021-09-07T06:55
2021-09-07T11:34
происшествия
кемеровская область
киселевск
убийство школьниц в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 7 сен — РИА Новости. Две десятилетние девочки ушли в школу в Киселевске Кемеровской области и не вернулись домой, их ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.По данным ведомства, они вышли из дома 6 сентября около 08:00 (04:00 мск).В сообщении приводятся приметы девочек.Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или 02 (102 — с мобильного). Анонимность гарантируется.Родители подали заявление о пропаже девочек минувшей ночью. "На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников", — рассказали в региональном управлении СК.Позже в соцсетях появилось фото из магазина, где мужчина с похожими на пропавших девочками якобы покупает им сладости. Запись с камер наблюдения проверяет полиция.Возбуждено уголовное дело, его расследование взяла на контроль прокуратура Кемеровской области.
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происшествия, кемеровская область, киселевск, убийство школьниц в кузбассе
06:55 07.09.2021 (обновлено: 11:34 07.09.2021)
В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы
Полиция ищет двух десятилетних школьниц в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 7 сен — РИА Новости.
Две десятилетние девочки ушли в школу в Киселевске Кемеровской области
и не вернулись домой, их ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, они вышли из дома 6 сентября около 08:00 (04:00 мск).
В сообщении приводятся приметы девочек.
—Ульяна выглядит на восемь-десять лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка каре, на лице веснушки. На ней было синее платье, синий школьный фартук, колготки бордового цвета, красные кроссовки. При себе у нее был серо-голубой рюкзак.
—Настя также выглядит на восемь-десять лет, рост 150-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или 02 (102 — с мобильного). Анонимность гарантируется.
Родители подали заявление о пропаже девочек минувшей ночью.
"На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников", — рассказали в региональном управлении СК.
Позже в соцсетях появилось фото из магазина, где мужчина с похожими на пропавших девочками якобы покупает им сладости. Запись с камер наблюдения проверяет полиция.
Возбуждено уголовное дело, его расследование взяла на контроль прокуратура Кемеровской области.