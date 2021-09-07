https://ria.ru/20210907/kuzbass-1748956226.html

В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы

В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы - РИА Новости, 07.09.2021

В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы

Две десятилетние девочки ушли в школу в Киселевске Кемеровской области и не вернулись домой, их ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T06:55

2021-09-07T06:55

2021-09-07T11:34

происшествия

кемеровская область

киселевск

убийство школьниц в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 7 сен — РИА Новости. Две десятилетние девочки ушли в школу в Киселевске Кемеровской области и не вернулись домой, их ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.По данным ведомства, они вышли из дома 6 сентября около 08:00 (04:00 мск).В сообщении приводятся приметы девочек.Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или 02 (102 — с мобильного). Анонимность гарантируется.Родители подали заявление о пропаже девочек минувшей ночью. "На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников", — рассказали в региональном управлении СК.Позже в соцсетях появилось фото из магазина, где мужчина с похожими на пропавших девочками якобы покупает им сладости. Запись с камер наблюдения проверяет полиция.Возбуждено уголовное дело, его расследование взяла на контроль прокуратура Кемеровской области.

https://ria.ru/20210902/barnaul-1748288321.html

https://ria.ru/20210905/sakhalin-1748733239.html

кемеровская область

киселевск

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происшествия, кемеровская область, киселевск, убийство школьниц в кузбассе