https://ria.ru/20210907/korrespondent-1749071712.html
Корреспондент РИА Новости победил в Международном конкурсе эссе
Корреспондент РИА Новости победил в Международном конкурсе эссе - РИА Новости, 07.09.2021
Корреспондент РИА Новости победил в Международном конкурсе эссе
Корреспондент РИА Новости Вугар Гасанов стал победителем Международного конкурса научно-публицистических эссе, его работа была посвящена сохранению исторической РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:50
2021-09-07T18:50
2021-09-07T18:50
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БАКУ, 7 сен – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Вугар Гасанов стал победителем Международного конкурса научно-публицистических эссе, его работа была посвящена сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и попыткам переписать историю Великой Победы.Конкурс был организован пресс-клубом "Джейран медиа". Работы молодых журналистов и специалистов из Азербайджана, Армении и Грузии принимались с 27 апреля по 1 июля. Каждая работа оценивалась тремя не зависящими друг от друга экспертами.Как передает корреспондент РИА Новости, результаты конкурса огласили в ходе пресс-конференции организаторов и участников конкурса.Победители были определены большинством голосов членов жюри, в состав которого вошли заместитель начальника управления международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня" Загородняя Елена, старший редактор Управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Созаев-Гурьев Егор, руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству, Сопредседатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Григорович Марианна.
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общество, риа новости, миа "россия сегодня", россия
Корреспондент РИА Новости победил в Международном конкурсе эссе
Корреспондент РИА Новости Вугар Гасанов победил в Международном конкурсе эссе