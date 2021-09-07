https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748989244.html
В Москве за сутки госпитализировали менее 500 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали менее 500 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали менее 500 человек с COVID-19
Менее 500 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 262 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:50
2021-09-07T11:50
2021-09-07T11:50
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Менее 500 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 262 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.Также в городе выздоровел ещё 1441 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 457 119. В столице скончались 45 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали менее 500 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 495 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 262 человека